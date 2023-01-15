مواعيد مباريات الأحد 15 يناير 2023 - منتخب اليد وكلاسيكو السوبر ودربي لندن مصيري

مصير الموسم على المحك لعدة أندية اليوم، الفوز قد يحسم لقبًا أو يقرّب صاحبه إلى تتويج، والخسارة قد تحمل تبعات سلبية بالجملة.

يقدّم مواعيد مباريات الأحد 15 يناير 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد والنتائج والتشكيلات من هــــنــــا

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مونديال اليد

في ثاني مباريات منتخب مصر ببطولة العالم لكرة اليد، يلتقي الفراعنة بـ المغرب في تمام السابعة مساءً، مباراة تنقلها أون تايم سبورتس ويعلق عليها خالد خيري.

وفي مجموعة مصر، تلعب كرواتيا أمام الولايات المتحدة الأمريكية الساعة التاسعة والنصف مساءً.

كأس السوبر الإسباني

وفي نهائي كأس السوبر الإسباني يلتقي ريال مدريد بغريمه التاريخي برشلونة في التاسعة مساءً، مباراة تنقلها SSC Sport 1 بتعليق فهد العتيبي.

الدوري الإنجليزي

ومن أجل الهروب أكثر في الصدارة، يحل أرسنال ضيفًا على توتنام هوتسبير في دربي شمال لندن، مباراة تقام في السادسة والنصف مساءً، وتُنقل عبر beIN Sports Premium 1 بتعليق خليل البلوشي.

وفي دربي لندني آخر، يستقبل تشيلسي نظيره كريستال بالاس في الرابعة مساءً عبر beIN Sports Premium 2 بتعليق حسن العيدروس.

وفي صدام قوي بنفس التوقيت، يلعب نيوكاسل يونايتد أمام فولام عبر beIN Sports Premium 1 بتعليق يوسف سيف.

الدوري الإسباني

وفي إسبانيا تُلعب مباراتان اليوم الأحد، أبرزهما لقاء ألميريا وأتليتكو مدريد في الخامسة والربع مساءً، وتُنقل عبر beIN Sports 1 بتعليق حفيظ دراجي.

الدوري الإيطالي

وفي أبرز مباريات اليوم في إيطاليا، يستقبل روما نظيره فيورنتينا في العاشرة إلا ربع مساءً، مباراة تُنقل عبر أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 بتعليق حازم عبد السلام.

كما يحل لاتسيو ضيفًا على ساسولو في الواحدة والنصف ظهرًا، مباراة تنقلها أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 أيضًا، ولكن بتعليق عصام عبده.

ويستقبل أتالانتا نظيره ساليرنيتانا في السابعة مساءً عبر أبو ظبي الرياضية بريميوم 1، بتعليق محمد الشامسي.

الدوري الفرنسي

وفي قمة الجولة يحل باريس سان جيرمان ضيفًا على رين في العاشرة إلا ربع مساءً، مباراة تُنقل عبر beIN Sports Premium 1 بتعليق جواد بده.

كما يحل نانت -فريق مصطفى محمد- ضيفا على مونبلييه في الرابعة مساءً عبر beIN Sports 2 بتعليق مضر اليوسف.

الدوري البرتغالي

وفي قمة تاريخية، يلعب بنفيكا أمام سبورتنج لشبونة في الثامنة مساءً، كما يلعب بورتو مع فاماليساو في العاشرة والنصف مساءً.

الدوري التركي

ويلعب فنربخشة صاحب المركز الثاني أمام غازي عنتاب في السادسة مساءً.

الدوري الهولندي

وفي أبرز مباريات اليوم بالدوري الهولندي يلعب فورتونا سيتارد أمام بي إس في أيندهوفن في الثالثة والنصف عصرًا. كما يلتقي فينورد روترداد بـ جرونيجن في السادسة إلا ربع مساءً.

الدوري البلجيكي

وفي كلاسيكو الدوري البلجيكي، يلعب كلوب بروج أمام أندرلخت في الثانية والنصف ظهرًا.

الدوري اليوناني

كما يلتقي أولمبياكوس بقيادة مارسيلو بـ أريس في السابعة والنصف مساءً.

الدوري القبرصي

وفي السابعة مساءً يلعب أبولون ليماسول -فريق عمرو وردة- أمام أنورثوسيس فريقه السابق.

الدوري السعودي

ويلعب الهلال أمام العدالة في السابعة مساءً، مباراة تنقلها SSC Sport 1 بتعليق حماد العنزي.

الدوري المغربي

وفي المغرب يلعب الفتح الرياضي أمام أولمبيك آسفي في السابعة والربع مساءً، مباراة تنقلها الرياضية المغربية بتعليق هشام فرج.

كأس الأمم الإفريقية للمحليين

ويلعب منتخب مدغشقر أمام نظيره الغاني في التاسعة مساءً، مباراة تُنقل عبر beIN Sports 4 بتعليق أحمد عبده.

سلة

وفي الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA، يلعب ديترويت بيستونز أمام نيويورك نيكرز في الثامنة مساءً، كما يلتقي لوس أنجلوس كليبرز بـ هيوستن روكتس في العاشرة مساءً، ويلعب تشيكاجو بولز أمام جولدن ستيت واريورز في العاشرة والنصف مساءً.

وفي الواحدة صباحًا يلتقي بروكلين نيتس بـ أوكلاهوما سيتي، كما يلعب سان أنطونيو سبيرز أمام ساكرامنتو كينجز في الثانية صباحًا.

وفي الثالثة يلتقي دينفر ناجتس بـ أورلاندو ماجيك، ثم يواجه بورتلاند ترايل بليزرز نظيره دالاس مافريكس في الرابعة، ويصطدم لوس أنجلوس ليكرز بـ فيلادلفيا سيفنتي سيكسترز في الرابعة والنصف.

وفي الدوري الإسباني يلعب ريال مدريد أمام غرناطة في الواحدة والنصف ظهرًا، كما يلتقي برشلونة بـ أوكام مورسيا في السادسة مساءً.

طائرة

وفي كأس مصر للكرة الطائرة، يلعب الزمالك أمام إيسترن كومباني في الرابعة عصرًا، وفي نفس التوقيت يحل الأهلي ضيفًا على قارون، وفي الثامنة مساءً يلتقي طلائع الجيش بـ الشمس.

تنس

وفي الدور الأول من بطولة أستراليا المفتوحة، يلعب رافاييل نادال أمام البريطاني جاك درابر في الخامسة والنصف صباحًا عبر beIN Sports.