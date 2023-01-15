خبر في الجول - وفد من فيفا وكاف يتفقد الأهلي قبل دوري السوبر الإفريقي

علم FilGoal.com أن الأهلي سيستقبل وفدا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خلال يناير الجاري.

وتبدأ الجولة التفقدية للوفد من 16 يناير وحتى التاسع عشر من الشهر ذاته.

ويأتي ذلك تمهيدا لإطلاق بطولة دوري السوبر الإفريقي المزمع إقامتها في أغسطس القادم بمشاركة 8 فرق.

ويتكون الوفد من شخصين من فيفا، ومثلهما من كاف في هذه الجولة التفقدية.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث يواجه أوكلاند سيتي النيوزيلندي في المباراة الأولى.

وإذا فاز الأهلي يواصل طريقه بمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي.

وينتقل الفائز بهذه المواجهة إلى نصف النهائي لمواجهة ريال مدريد الإسباني.

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

الأهلي × أوكلاند سيتي يوم 1 فبراير في المباراة الافتتاحية.

الأهلي × سياتل ساوندرز الأمريكي يوم 4 فبراير في ربع النهائي حال الفوز على أوكلاند سيتي.

الأهلي × ريال مدريد يوم 8 فبراير في نصف النهائي حال تخطي عقبة ربع النهائي.

وتلعب مباراتي النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع في 11 فبراير المقبل.