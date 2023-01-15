كرة يد - فوز إسبانيا وسلوفينيا وعودة رائعة من المجر في بطولة العالم

الأحد، 15 يناير 2023 - 00:10

كتب : FilGoal

اسبانيا - كرة يد

تغلب منتخب إسبانيا على تشيلي بنتيجة 34-26 ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة العالم لكرة اليد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الماتادور 18-15، فيما انتهى الشوط الثاني بنتيجة 16-11.

إسبانيا أحكمت قبضتها على صدارة المجموعة الأولى وضمنت التأهل إلى الدور التالي برصيد 4 نقاط، يليها مونتنيجرو وإيران (2) ويتذيل منتخب تشيلي المجموعة بلا نقاط.

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وفاز منتخب سلوفينيا على بولندا بنتيجة 32-23، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم سلوفينيا 17-11، وانتهى الشوط الثاني لصالحها 15-12.

سلوفينيا انتزعت صدارة المجموعة الثانية من فرنسا بفارق الأهداف، ولكل منهما 4 نقاط ومقعد تم ضمانه في الدور التالي.

المقعد الثالث سيظل محل نزاع بين بولندا والسعودية، ولا يملك أي منهما أي نقاط حتى الآن.

وفي المجموعة الثالثة تغلب منتخب السويد على كاب فيردي 34-27 ليحسم تأهله بـ 4 نقاط على صدارة المجموعة.

الشوط الأول انتهى بفوز السويد 19-8، فيما قلص كاب فيردي الفارق بالتفوق في الشوط الثاني 19-15.

كاب فيردي في المركز الثالث بنقطتين، بفارق الأهداف عن البرازيل الثاني، فيما يتذيل منتخب أوروجواي المجموعة بلا نقاط.

ختام منافسات اليوم شهد فوز المجر على أيسلندا 30-28 في المجموعة الرابعة، بعد عودة رائعة من المجر.

وتقدمت أيسلندا في الشوط الأول 17-12، ولكن نتيجة الشوط الثاني (18-11) قلبت الفارق من تأخر المجر بـ 5 نقاط إلى فوز بفارق نقطتين.

المجر الآن على الصدارة بـ 4 نقاط، يليها البرتغال وأيسلندا بنقطتين، ويتذيل منتخب كوريا الجنوبية بلا نقاط.

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