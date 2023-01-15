وكيل أوباما لـ في الجول: اللاعب أتم انتقاله إلى الحزم السعودي وشارك في التدريبات
الأحد، 15 يناير 2023 - 00:06
كتب : بسام أبوبكر
كشف حازم فتوح وكيل أعمال يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك عن إتمام انتقاله إلى صفوف الحزم السعودي.
يوسف أوباما
النادي : الزمالك
وقال فتوح لـFilGoal.com: "أوباما أكمل انتقاله إلى نادي الحزم السعودي".
وأضاف "الانتقال لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة مع خيار الشراء للنادي السعودي".
وأكمل "أوباما انضم للنادي بالفعل وشارك في تدريبات فريقه".
وأتم تصريحاته "اللاعب اجتاز الكشف الطبي ووقع العقود وانتهى كل شيء".
وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعلن عن موافقته على رحيل أوباما إلى الحزم السعودي.
ولعب أوباما البالغ من العمر 27 عاما مع الزمالك خلال الموسم الجاري 8 مباريات ما بين الدوري ودوري أبطال إفريقيا ولم يسجل أي أهداف.
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