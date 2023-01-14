بعد 11,563 يوما.. رانييري ينتصر مجددا مع كالياري

السبت، 14 يناير 2023 - 23:50

كتب : FilGoal

كلاوديو رانييري مدرب كالياري

عاد الإيطالي كلاوديو رانييري للانتصار مجددا مع فريقه كالياري بعد 11,563.

وعاد ابن الـ71 عاما لتدريب كالياري مجددا لينتصر في مباراته الأولى على كوكو بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة الـ20 من دوري الدرجة الثانية.

وتولى رانييري تدريب كالياري في بداية العام الحالي.

أخبار متعلقة:
مصدر من الأهلي لـ في الجول: اتفقنا مع أبها على إنهاء إعارة ميكيسوني.. وتسويقه مجددا خبر في الجول - الأهلي يحدد موعد السفر إلى المغرب للمشاركة في مونديال الأندية اسكواش - بعد تخطي الشوربجي.. مصطفى عسل يتصدر التصنيف العالمي رئيس الأولمبية يفسر النقاط الأربعة: حكم الدستورية انتصر لمركز التسوية والتحكيم

وسبق لرانييري تدريب الفريق الإيطالي خلال الفترة من 1988 إلى 1991.

ونجح المدرب الإيطالي المخضرم وقتها في الصعود بالفريق من دوري الدرجة الثالثة إلى الدوري الممتاز.

ويسعى كالياري للعودة من جديد للدوري الممتاز بعد أن هبط في الموسم الماضي.

ويتواجد كالياري في المركز السادس برصيد 28 نقطة بفارق ثماني نقاط عن المركز الثاني والمؤهل بشكل مباشر إلى الدوري الممتاز.

يذكر أن رانييري سبق له الحصول على لقب كأس إيطاليا والسوبر الإيطالي مع فيورنتينا، وكأس إسبانيا والسوبر الأوروبي مع فالنسيا، والدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي.

كالياري الدوري الإيطالي للدرجة الثانية كلاوديو رانييري
نرشح لكم
هل قصد رونالدو؟ برونو يوضح حقيقة تصريحاته بعد دربي مانشستر الثاني.. ليدز يونايتد يتعاقد مع روتر قادما من هوفينهايم لم يحقق أي انتصار.. كريمونيزي يعلن إقالة مدربه هدية جديدة لـ نابولي.. ميلان يتعادل مع ليتشي بعد تأخره بهدفين تشكيل إنتر - عودة الأساسيين أمام هيلاس فيرونا ليست المباراة الأفضل.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام باشاك شهير بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون سبور يهزم باشاك شهير في الدوري التركي هندرسون: هذا أسوأ أداء لنا تحت قيادة كلوب.. نفتقر للثقة ويجب أن نقلب الأوضاع
أخر الأخبار
خبر في الجول - وفد من فيفا وكاف يتفقد الأهلي قبل دوري السوبر الإفريقي ساعة | الكرة المصرية
مدرب الحزم: سألت فيريرا عن أوباما.. وهذا هو التشابه بين اللاعب المصري واللاتيني 2 ساعة | الكرة المصرية
هل قصد رونالدو؟ برونو يوضح حقيقة تصريحاته بعد دربي مانشستر 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - فوز إسبانيا وسلوفينيا وعودة رائعة من المجر في بطولة العالم 2 ساعة | كرة يد
وكيل أوباما لـ في الجول: اللاعب أتم انتقاله إلى الحزم السعودي وشارك في التدريبات 2 ساعة | الكرة المصرية
بعد 11,563 يوما.. رانييري ينتصر مجددا مع كالياري 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: اتفقنا مع أبها على إنهاء إعارة ميكيسوني.. وتسويقه مجددا 2 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الأهلي يحدد موعد السفر إلى المغرب للمشاركة في مونديال الأندية 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي 2 مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 3 خبر في الجول – تفاصيل رد فيفا على شكوى الزمالك بعد عدم دفع كهربا للغرامة 4 كرة يد - الاتحاد الدولي يكشف القنوات الناقلة لبطولة العالم.. وموقف مصر