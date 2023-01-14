بعد 11,563 يوما.. رانييري ينتصر مجددا مع كالياري

عاد الإيطالي كلاوديو رانييري للانتصار مجددا مع فريقه كالياري بعد 11,563.

وعاد ابن الـ71 عاما لتدريب كالياري مجددا لينتصر في مباراته الأولى على كوكو بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة الـ20 من دوري الدرجة الثانية.

وتولى رانييري تدريب كالياري في بداية العام الحالي.

وسبق لرانييري تدريب الفريق الإيطالي خلال الفترة من 1988 إلى 1991.

ونجح المدرب الإيطالي المخضرم وقتها في الصعود بالفريق من دوري الدرجة الثالثة إلى الدوري الممتاز.

ويسعى كالياري للعودة من جديد للدوري الممتاز بعد أن هبط في الموسم الماضي.

ويتواجد كالياري في المركز السادس برصيد 28 نقطة بفارق ثماني نقاط عن المركز الثاني والمؤهل بشكل مباشر إلى الدوري الممتاز.

يذكر أن رانييري سبق له الحصول على لقب كأس إيطاليا والسوبر الإيطالي مع فيورنتينا، وكأس إسبانيا والسوبر الأوروبي مع فالنسيا، والدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي.