مصدر من الأهلي لـ في الجول: اتفقنا مع أبها على إنهاء إعارة ميكيسوني.. وتسويقه مجددا

السبت، 14 يناير 2023 - 23:38

كتب : أحمد الخولي

لويس ميكيسوني الأهلي مصر للمقاصة الدوري المصري

كشف مصدر من النادي الأهلي عن الاتفاق مع نادي أبها السعودي على قطع إعارة اللاعب الموزمبيقي لويس ميكيسوني.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "اتفقنا مع نادي أبها السعودي على إنهاء إعارة لويس ميكيسوني".

وأضاف "لكن اللاعب لن يعود إلى الأهلي وسنعيره إلى ناد آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية".

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وأتم تصريحاته "لا توجد فرص لكي يتواجد ميكيسوني مع الفريق في المرحلة المقبلة".

وشهدت الأيام الماضية تواصل مكثف من الجانب السعودي مع إدارة الأهلي لإنهاء إعارة اللاعب.

وحاول نادي أبها السعودي في الأيام الماضية فسخ استعارة لاعبه لويس ميكيسوني من الأهلي بشكل مبكر قبل 6 أشهر على نهايتها. إلا أن الأهلي في البداية رفض ذلك.

ولم يخض ميكيسوني إلا 4 مباريات بقميص أبها منذ انتقاله إليه مطلع الموسم، لم يسجل أو يصنع خلالها.

الجناح الأعسر صاحب الـ 27 عامًا سبق له اللعب في ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي الذي أعاره لـ تشيبا يونايتد ورويال إيجلز هناك في الدوري المحلي.

كما مثّل ميكيسوني فريق سونجو الموزمبيقي، قبل أن ينتقل إلى سيمبا في 2020 ويتألق في صفوفه ويخطف أنظار الأهلي الذي تعاقد معه مقابل 850 ألف دولار تقريبًا.

ويمتلك ميكيسوني 12 مباراة دولية مع منتخب موزمبيق، لكنه لم يظهر بقميصه منذ مارس الماضي.

ويحتل أبها المركز الثامن في الدوري السعودي برصيد 16 نقطة من 11 مباراة.

وعانى ميكيسوني خلال موسم قضاه في القلعة الحمراء قادمًا من سيمبا التنزاني، إذ اكتفى بتسجيل 5 أهداف وصناعة هدفٍ وحيد.

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