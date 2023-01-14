خبر في الجول - الأهلي يحدد موعد السفر إلى المغرب للمشاركة في مونديال الأندية

استقر النادي الأهلي على موعد السفر إلى المغرب من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي حدد يوم 29 يناير من أجل السفر إلى المغرب، للمشاركة في البطولة التي تنطلق يوم 1 فبراير.

وستغادرالبعثة القاهرة على متن طائرة خاصة ويتحمل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تكاليفها.

وسيستقر الأهلي في المغرب في مدينة طنجة، وذلك من أجل مواجهة أوكلاند سيتي في المباراة الأولىز

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية عن وقوع الأهلي في طريق ريال مدريد بطل أوروبا حال وصوله للدور نصف النهائي.

وأقيمت قبل أيام قرعة كأس العالم للأندية 2022 في أكاديمية محمد السادس بالمغرب.

طريق الأهلي

ويفتتح الأهلي مشواره بمواجهة أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي (حال تخطي أوكلاند سيتي) منافسه سياتل ساوندرز الأمريكي في ربع النهائي.

وسيواجه الأهلي نظيره ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022 حال التأهل من دور الربع النهائي.

وفي حال وصول الأهلي للمباراة النهائية سيواجه الفائز من مواجهة فلامنجو الذي ينتظر الفائز من الهلال السعودي والوداد المغربي.

مواعيد مباريات الأهلي

الأهلي × أوكلاند سيتي يوم 1 فبراير في المباراة الافتتاحية.

الأهلي × سيتل سانودرز الأمريكي يوم 4 فبراير في ربع النهائي حال الفوز على أوكلاند سيتي.

الأهلي × ريال مدريد يوم 8 فبراير في نصف النهائي حال تخطي عقبة ربع النهائي.

وتلعب مباراتي النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع في 11 فبراير المقبل.