اسكواش - بعد تخطي الشوربجي.. مصطفى عسل يتصدر التصنيف العالمي

صعد مصطفى عسل إلى صدارة التصنيف العالمي للاسكواش وذلك بعد وصوله إلى نهائي بطولة هوستون المفتوحة.

وتفوق مصطفى عسل على مروان الشوربجي 3-1، ولم تكتمل المباراة بسبب إصابة مروان.

وجاءت نتيجة الأشواط 11-8، و11-8، و4-11 قبل أن ينسحب الشوربجي.

وأصبح مصطفى عسل سابع مصري يتصدر التصنيف العالمي للاسكواش.

وسبق عسل إلى صدارة التصنيف عمرو شبانة ورامي عاشور وكريم درويش وكريم عبد الجواد ومحمد الشوربجي وعلي فرج.

وكان مصطفى عسل قد وصل للمركز الثالث في التصنيف خلال أكتوبر الماضي بعد الفوز ببطولة جراسهوبر على حساب مروان الشوربجي أيضا.