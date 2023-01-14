الثاني.. ليدز يونايتد يتعاقد مع روتر قادما من هوفينهايم

أعلن نادي ليدز يونايتد تعاقده مع الفرنسي جورجينيو روتر قادما من صفوف هوفينهايم الألماني.

وبحسب ذا أثليتك، فإن قيمة انتقال اللاعب ستكون 28 مليون جنيه إسترليني قيمة ثابتة مع 7 ملايين كمتغيرات.

وسيكون روتر أغلى لاعب في تاريخ ليدز يونايتد متخطيا الأمريكي بريندن أرانسون الذي انتقل مقابل 29.1 مليون جنيه إسترليني قادما من ريد بول سالسبورج النمساوي.

ويمتد تعاقد ابن الـ20 عاما مع ليدز يونايتد حتى 2028.

وانتقل روتر إلى صفوف هوفينهايم قادما من رين الفرنسي خلال سوق الانتقالات الشتوي عام 2021.

وسجل المهاجم الفرنسي 11 هدفا وصنع ثمانية آخرين في 68 مباراة مع الفريق الألماني.

ويمكن لروتر اللعب في كل مراكز الهجوم، حيث لعب في وقت سابق كجناح أيمن وأيسر ومهاجم متأخر.

الصفقة هي الثانية لليدز يونايتد في صوف الانتقالات الشتوي بعد المدافع النمساوي ماكسيميليان ووبر الذي انتقل للفريق الإنجليزي قادما من سالسبورج.

ويتواجد ليدز يونايتد في المركز الـ15 للدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة.

ويستعد ليدز يونايتد لمواجهة كارديف الأربعاء المقبل في كأس الاتحاد الإنجليزي.