لم يحقق أي انتصار.. كريمونيزي يعلن إقالة مدربه

السبت، 14 يناير 2023 - 21:54

كتب : FilGoal

ماسيميليانو ألفيني مدرب كريمونيزي

أعلن نادي كريمونيزي إقالة مدربه ماسيميليانو ألفيني بسبب سوء النتائج مع الفريق في الفترة الأخيرة.

ومن المنتظر أن يرحل المدرب مع طاقمه الفني بالكامل حسب إعلان النادي.

وقال النادي عبر الموقع الرسمي: "يود النادي أن يشكر المدرب ومعاونيه على الجدية والاحتراف والشغف الذي ظهر في العمل اليومي الذي تم تنفيذه خلال الأشهر القليلة الماضية".

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وخسر كريمونيزي أمام مونزا اليوم السبت بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي.

ويتواجد كريمونيزي في المركز الأخير برصيد سبع نقاط فقط من 18 مباراة.

وتلقى الفريق الخسارة في 11 مباراة، مع سبعة تعادلات دون أن يحقق أي فوز منذ بداية الدوري.

وبحسب موقع فوتبول إيطاليا، فإن كريمونيزي يتفاوض مع ديفيد بالارديني مدرب جنوى السابق ولكنه لم يوافق بعد على الشروط.

ويتواجد روبرتو دي أفيرسا مدرب سامبدوريا وبارما السابق ضمن الخيارات.

ماسيميليانو ألفيني مدرب كريمونيزي الدوري الإيطالي كريمونيزي
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