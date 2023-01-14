استعدادا لأمم إفريقيا - معسكر مغلق لمنتخب الشباب في الإسماعيلية
السبت، 14 يناير 2023 - 21:42
كتب : FilGoal
يدخل منتخب الشباب بقيادة محمود جابر معسكرا مغلقا في الإسماعيلية خلال الفترة من 23 يناير وحتى أول فبراير المقبل.
وذلك في بداية فترة الإعداد لبطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 سنة التي تستضيفها مصر خلال شهري فبراير ومارس.
ويقام معسكر منتخب مصر للشباب بدون انضمام اللاعبين المحترفين.
وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.
وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
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