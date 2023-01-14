زيارة وفد NBA Africa لمقر الاتحاد المصري لكرة السلة

حرص وفد NBA Africa على زيارة مقر الاتحاد المصري لكرة السلة وذلك على هامش تواجدهم في مصر لافتتاح مكتب NBA Africa في مصر.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة في استقبال وفد NBA Africa الذي ضم فيكتور ويليامز، الرئيس التنفيذي لـ NBA إفريقيا، ومحمد عبد المطلب نائب الرئيس ومدير NBA مصر.

وتبادل الطرفان كيفية التعاون بين الاتحاد المصري و NBA Africa خلال الفترة المقبلة بعد افتتاح مكتبهم في مصر والذي يديره عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد السابق.

من جانبه أعرب أبو فريخة عن سعادته بالتعاون المنتظر بين الطرفين، وأكد أن الاتحاد المصري بمساعدة المسئولين في مصر وعلى رأسهم وزارة الشباب والرياضة سيعمل على توفير كل سبل الدعم لـ NBA Africa خلال الفترة المقبلة.

كما شدد عمرو مصيلحي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد على أهمية التعاون مع NBA Africa خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه سيعود بالنفع على الطرفان وسيساعد في انتشار اللعبة في مصر بشكل أكبر.

وحرص فيكتور ويليامز على توجيه الشكر لمجلس إدارة الاتحاد المصري على حفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى أنه سعيد للغاية بخطوة التعاون بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

من جانبه أكد محمد عبد المطلب أنه لن يتوقف أبدا عن العمل لمساعدة كرة السلة المصرية والاتحاد المصري لكرةالسلة، وأن تواجد مكتب NBA Africa في مصر سيساهم بشكل كبير في احتراف اللاعبين المصريين في الدوريات القوية بالخارج، بالإضافة إلى اكتساب اللاعبين المصريين المزيد من الخبرات والتي ستعود في النهاية بالنفع على منتخب مصر.