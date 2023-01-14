تشكيل إنتر - عودة الأساسيين أمام هيلاس فيرونا
السبت، 14 يناير 2023 - 21:09
كتب : FilGoal
عاد سيميوني إنزاجي للدفع بلاعبيه الأساسيين مجددا أمام هيلاس فيرونا في الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي بعد أن شارك بعض البدلاء أمام بارما في الكأس.
وتقام المباراة على ملعب جوسيبي ميازا في العاشرة إلا الربع مساء.
وجاء تشكيل إنتر كالتالي:
حراسة المرمى: أندري أونانا
الدفاع: أليساندرو باستوني – فرانسيسكو أتشيربي – ميلان شكرينيار
الوسط: فيديريكو ديماركو - روبيرتو جاليارديني – هاكان تشالهان أوجلو - هنريك ميختاريان - دينزل دومفريز
الهجوم: إدين دجيكو – لاوتارو مارتينيز
ويتواجد إنتر ميلان في المركز الرابع برصيد 34 نقطة، بينما يحتل هيلاس فيرونا المرز الـ18 برصيد تسع نقاط.
وفاز النيرازوري على نابولي وتعادل مع مونزا في الدوري بعد العودة من توقف كأس العالم، وتخطى عقبة بارما في الكأس بهدفين مقابل هدف واحد.
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