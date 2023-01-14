كرة يد - أكبر فارق حتى الآن.. خسارة السعودية أمام فرنسا وفوز البرازيل والبرتغال

تغلب منتخب فرنسا لكرة اليد على فريق المملكة العربية السعودية بنتيجة 41-23 ضمن منافسات الجولة الثانية لمجموعات بطولة العالم.

فارق 18 هدفا هو الأكبر في بطولة العالم حتى الآن، حيث اجتاز فوز الدنمارك على بلجيكا بنتيجة 43-28 (فارق 15 هدفا).

الشوط الأول انتهى بتقدم فرنسا 24-14، بينما اتسع الفارق بنتيجة الشوط الثاني التي أتت 17-9.

بذلك يتصدر منتخب فرنسا المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، ويتذيلها منتخب السعودية بلا نقاط، بينما يلعب سلوفينيا (نقطتين) وبولندا (0) في التاسعة والنصف مساء.

على الجانب الآخر تغلب منتخب البرازيل على أوروجواي بنتيجة 35-24.

الشوط الأول حسم الأمور بنتيجة 19-10، فيما انتهى الشوط الثاني 16-14.

البرازيل حققت فوزها الأول في البطولة لتحتل المركز الثالث للمجموعة الثالثة برصيد نقطتين، فيما يتذيل منتخب أوروجواي المجموعة بالخسارة الثانية.

وتتبقى مباراة السويد (نقطتين) وكاب فيردي (نقطتين) في التاسعة والنصف مساء أيضا.

وتغلب منتخب البرتغال على كوريا الجنوبية بنتيجة 32-24، بعد نهاية الشوط الأول بنتيجة 15-12، والثاني بنتيجة 17-12.

الفوز رفع رصيد البرتغال إلى نقطتين في المركز الثاني للمجموعة الرابعة مؤقتا، فيما تذيل منتخب كوريا مجموعته بلا نقاط.

وتبقى مباراة المجر (نقطتين) وأيسلندا (نقطتين) في التاسعة والنصف.

أخيرا تغلب منتخب مونتنيجرو على إيران بنتيجة 34-31، بعد تقدمه في الشوط الأول 19-16، ونهاية الشوط الثاني بالتعادل 15-15.

مونتنيجرو حققت الفوز الأول في المركز الثاني بنقطتين بعد الخسارة أمام إسبانيا، فيما يحتل إيران المركز الثالث في المجموعة الأولى بنقطتين، وتبقى مباراة إسبانيا (2) وتشيلي (0).