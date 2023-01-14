ليست المباراة الأفضل.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام باشاك شهير

بمشاركة محمود حسن تريزيجيه، تغلب طرابزون سبور على ضيفه باشاك شهير بهدف دون رد ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري التركي.

وكاد تريزيجيه أن يسجل في الدقيقة الثالثة من عرضية وصلت إليه، ليحاول التسديد بالرأس ولكن تمكن الحارس فولكان بابان من التصدي.

وفي الدقيقة 21 أتى هدف المباراة الوحيد بتوقيع أناستازيوس باكاسيتاس، حيث سدد كرة ضعيفة لترتد إليه من الحارس بابان الذي أخفق في التعامل معها، فيتابعها باكاسيتاس في الشباك.

الفوز رفع رصيد طرابزون إلى 32 نقطة من 18 مباراة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد باشاك شهير عند 34 نقطة في المركز الثالث.

وخاض تريزيجيه مع طرابزون سبور 27 مباراة سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع ستة آخرين حتى الآن.

وانضم تريزيجيه إلى طرابزون سبور في الصيف الماضي قادما من صفوف أستون فيلا.

ماذا قدم تريزيجيه أمام باشاك شهير؟

دقائق اللعب: 90

لمسات الكرة: 37

التمريرات الصحيحة: 14 من 22

دقة التمرير: 64%

العرضيات الصحيحة: 0 من 1

التسديدات على المرمى: 1 من 1

المراوغات الناجحة: 0 من 1

الصراعات الأرضية الناجحة: 3 من 7

الصراعات الهوائية الناجحة: 1 من 2

المخالفات المرتكبة: 3

المخالفات التي تحصل عليها: 2

التشتيت: 1

الاعتراضات: 1

التدخلات: 1