بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون سبور يهزم باشاك شهير في الدوري التركي

تغلب طرابزون سبور على ضيفه باشاك شهير بهدف دون رد ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري التركي.

وشهدت المباراة مشاركة الجناح المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور مع فريقه منذ بداية المباراة وإلى نهايتها.

وكاد تريزيجيه أن يسجل في الدقيقة الثالثة من عرضية وصلت إليه، ليحاول التسديد بالرأس ولكن تمكن الحارس فولكان بابان من التصدي.

وفي الدقيقة 21 أتى هدف المباراة الوحيد بتوقيع أناستازيوس باكاسيتاس، حيث سدد كرة ضعيفة لترتد إليه من الحارس بابان الذي أخفق في التعامل معها، فيتابعها باكاسيتاس في الشباك.

وحاول تريزيجيه الصناعة في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ولكن أبعد الدفاع عرضيته.

وفي الدقيقة 65 كاد باشاك شهير أن يتعادل بتسديدة من المدافع أحمد توبة داخل منطقة الجزاء، ولكن الكرة اصطدمت بالعارضة.

الفوز رفع رصيد طرابزون إلى 32 نقطة من 18 مباراة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد باشاك شهير عند 34 نقطة في المركز الثالث.

وخاض تريزيجيه مع طرابزون سبور 27 مباراة سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع ستة آخرين حتى الآن.

وانضم تريزيجيه إلى طرابزون سبور في الصيف الماضي قادما من صفوف أستون فيلا.