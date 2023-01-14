بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون سبور يهزم باشاك شهير في الدوري التركي

السبت، 14 يناير 2023 - 20:07

كتب : FilGoal

احتفال تريزيجيه بهدفه ضد موناكو في الدوري الأوروبي

تغلب طرابزون سبور على ضيفه باشاك شهير بهدف دون رد ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري التركي.

وشهدت المباراة مشاركة الجناح المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور مع فريقه منذ بداية المباراة وإلى نهايتها.

وكاد تريزيجيه أن يسجل في الدقيقة الثالثة من عرضية وصلت إليه، ليحاول التسديد بالرأس ولكن تمكن الحارس فولكان بابان من التصدي.

أخبار متعلقة:
دقة تمريرات ومحاولتين على المرمى.. ماذا قدم حجازي أمام الباطن خسر فريقه بثلاثية.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول ضد برايتون تسبب في ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم طارق حامد أمام الباطن الدوري السعودي - طارق حامد يقود اتحاد جدة للفوز على الباطن وخطف الوصافة

وفي الدقيقة 21 أتى هدف المباراة الوحيد بتوقيع أناستازيوس باكاسيتاس، حيث سدد كرة ضعيفة لترتد إليه من الحارس بابان الذي أخفق في التعامل معها، فيتابعها باكاسيتاس في الشباك.

وحاول تريزيجيه الصناعة في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ولكن أبعد الدفاع عرضيته.

وفي الدقيقة 65 كاد باشاك شهير أن يتعادل بتسديدة من المدافع أحمد توبة داخل منطقة الجزاء، ولكن الكرة اصطدمت بالعارضة.

الفوز رفع رصيد طرابزون إلى 32 نقطة من 18 مباراة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد باشاك شهير عند 34 نقطة في المركز الثالث.

وخاض تريزيجيه مع طرابزون سبور 27 مباراة سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع ستة آخرين حتى الآن.

وانضم تريزيجيه إلى طرابزون سبور في الصيف الماضي قادما من صفوف أستون فيلا.

طرابزون سبور باشاك شهير تريزيجيه
نرشح لكم
انتهت في الدوري التركي - طرابزون سبور (1) - (0) باشاك شهير دقة تمريرات ومحاولتين على المرمى.. ماذا قدم حجازي أمام الباطن تسبب في ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم طارق حامد أمام الباطن الدوري السعودي - طارق حامد يقود اتحاد جدة للفوز على الباطن وخطف الوصافة انتهت في الدوري السعودي - الاتحاد (2) - (1) الباطن.. 3 نقاط ثمينة تشكيل اتحاد جدة – حجازي يقود الدفاع وعودة طارق حامد أمام الباطن مواعيد مباريات السبت 14 يناير 2023 - دربي مانشستر وصلاح وتريزيجيه ومونديال اليد مدرب فولفسبورج: لا نريد خسارة مرموش وإلا سننفق الأموال.. ولقد تطور ولكن
أخر الأخبار
بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون سبور يهزم باشاك شهير في الدوري التركي 10 دقيقة | المحترفون
أكانجي: الهدف الأول لـ مانشستر يونايتد مزحة 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هندرسون: هذا أسوأ أداء لنا تحت قيادة كلوب.. نفتقر للثقة ويجب أن نقلب الأوضاع 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جيرونا يقلب النتيجة على إشبيلية ويقربه من مراكز الهبوط 33 دقيقة | الدوري الإسباني
كلوب: لا أتذكر مباراة لـ ليفربول أسوأ من لقاء برايتون.. وأشعر بالقلق بعد الهزيمة 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة طائرة - سيدات الأهلي يفزن بالنسخة الأولى من كأس السوبر على حساب الصيد 49 دقيقة | رياضات أخرى
خسر فريقه بثلاثية.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول ضد برايتون 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مرتضى يوافق على رحيل أوباما.. ويتوجه للمحكمة الرياضية بسبب مروان عطية ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي 2 مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 3 خبر في الجول – تفاصيل رد فيفا على شكوى الزمالك بعد عدم دفع كهربا للغرامة 4 مرتضى منصور: إذا وقع مروان عطية لأي ناد سأوقفه.. ولذلك أعلنت حقيقة جمعة وفتوح