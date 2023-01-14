جيرونا يقلب النتيجة على إشبيلية ويقربه من مراكز الهبوط

قلب جيرونا النتيجة على إشبيلية وحقق الفوز بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني.

وسجل هدفي جيرونا في المباراة كل من كريستيان ستواني ويانجيل هيريرا، بينما سجل تانجوي نيانزو هدف إشبيلية.

الفوز رفع رصيد جيرونا للنقطة الـ 21 في المركز الـ 11 بينما توقف رصيد إشبيلية عند النقطة الـ 15 في المركز الـ 17 بفارق الأهداف عن قادش صاحب المركز الـ 18 المؤدي للهبوط.

تقدم إشبيلية في الدقيقة الـ 13 عن طري نيانزو برأسية مستغلا ركلة حرة من إيفان راكيتيتش.

وتعادل ستواني لجيرونا بعد دقيقة واحدة من الشوط الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من توني فيا.

وفي الدقيقة الـ 88 سجل يانجيل هيريرا هدفا قاتلا لأصحاب الأرض بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

إشبيلية كان قد تعاقد مع المدرب خورخي سامباولي في وسط الموسم بعد رحيل خوليان لوبيتيجي.

وسيلعب إشبيلية مباراته المقبلة ضد قادش على ملعب رامون بزخوان، بينما سيحل جيرونا ضيفا على فياريال.