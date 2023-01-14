كرة طائرة - سيدات الأهلي يفزن بالنسخة الأولى من كأس السوبر على حساب الصيد

السبت، 14 يناير 2023 - 19:28

كتب : FilGoal

سيدات الأهلي - كرة طائرة

حقق فريق السيدات في الأهلي الفوز بلقب كأس السوبر للكرة الطائرة على حساب الصيد.

وجاء انتصار الأهلي بثلاثة أشواط دون مقابل وبنتيجة 25-15، و25-21، و25-16.

وتعد النسخة هي الأولى من كأس السوبر وأقيمت في صالة المقاولون العرب.

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وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد فاز في الدور قبل النهائي على فريق وادي دجلة بنتيجة 3-1 ضمن منافسات البطولة.

على الجانب الآخر، كان فريق الصيد قد تفوق على سبورتنج بنفس النتيجة أيضا.

وبذلك تكون نهلة سامح قائد فريق الأهلي قد حصدت اللقب الـ50 في مسيرتها، بواقع 19 لقب للدوري المصري ومثلها لكأس مصر، و6 بطولات إفريقيا، و5 للبطولة العربية، ثم لقب السوبر المصري.

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