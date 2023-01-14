انتهت في الدوري الإيطالي - ليتشي (2) - (2) ميلان
السبت، 14 يناير 2023 - 19:15
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليتشي ضد ميلان في الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإيطالي.
ميلان يحتل المركز الثاني برصيد 37 نقطة، بفارق 10 نقاط عن نابولي المتصدر الذي أنهى مباراته في هذه الجولة.
وسحق نابولي ضيفه يوفنتوس بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد ليوجه له ضربة قوية في المنافسة، حيث تجمد رصيده عند 37 نقطة وتراجع إلى المركز الثالث بفارق الأهداف.
------
نهاية المباراة
ق 71 جوووووول التعادل من دافيدي كالابريا
ق 58 جوووول رافاييل لياو يقلص الفارق ويشعل المباراة
ق 46 سيرجينو ديست وجونيور ميسياس بدلا من ثيو هيرنانديز وأليكسيس سايليمايكرس
استراحة
ق 23 جووووول الثاني بتوقيع فيديريكو باشيروتو.. ميلان في ورطة
ق 3 جووووووووول ثيو هيرنانديز يسجل في شباكه بالخطأ.. 1-0 لصالح ليتشي
بداية المباراة
نرشح لكم
هل قصد رونالدو؟ برونو يوضح حقيقة تصريحاته بعد دربي مانشستر بعد 11,563 يوما.. رانييري ينتصر مجددا مع كالياري الثاني.. ليدز يونايتد يتعاقد مع روتر قادما من هوفينهايم لم يحقق أي انتصار.. كريمونيزي يعلن إقالة مدربه هدية جديدة لـ نابولي.. ميلان يتعادل مع ليتشي بعد تأخره بهدفين تشكيل إنتر - عودة الأساسيين أمام هيلاس فيرونا ليست المباراة الأفضل.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام باشاك شهير بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون سبور يهزم باشاك شهير في الدوري التركي