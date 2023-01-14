محامي السعيد لـ في الجول: قرار الحجز على الأرصدة أصبح باطلا.. وسنواصل مقاضاة الأهلي

السبت، 14 يناير 2023 - 18:39

كتب : أحمد الخولي

عبد الله السعيد - بيراميدز وغزل المحلة

أعرب هاني زهران محامي عبد الله السعيد لاعب بيراميدز عن سعادته هو وموكله بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان لائحة مركز التسوية والتحكيم.

وقال زهران في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الحكم عنوان الحقيقة وبالتالي أصبح القرار الذي حصل عليه الأهلي من مركز التسوية والتحكيم ولجأ بموجبه إلى محكمة مدنية من أجل الحجز على أرصدة السعيد باطلا".

وأضاف "سنتخذ إجراءات رفع الحجز عن الأرصدة وإنهاء هذا الموقف".

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وأوضح "نحن بالفعل في المراحل الأخيرة من هذه الخطوة وسيزيد موقفنا قوة بحكم المحكمة الدستورية العليا الذي جعل ما صدر عن مركز التسوية والتحكيم هو والعدم سواء".

وواصل زهران "ولكننا مستمرين في مقاضاة الأهلي أمام المحكمة الرياضية الدولية من أجل الحصول على تعويض مالي للسعيد كنا قد طلبناه بالفعل أمامها والأن سنقدم لها حكم الدستورية العليا".

وأكمل "سنعدل الرقم المطلوب بالتعويض المالي عن الأضرار لحقت بموكلي نتيجة الحجز على أرصدته ولن نصفح في شأن المبلغ الذي نريده من الأهلي لأن الموضوع يُنظر أمام القضاء الدولي".

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية تخويل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية سلطة إصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وفي الإطار ذاته رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية طعن النادي الأهلي بعدم اختصاص المحكمة الرياضية "كاس" بنظر قضية عبد الله السعيد لاعب بيراميدز في الرابع من يناير الماضي.

وكان عبد الله السعيد قد تقدم بشكوى امام المحكمة الرياضية ضد قرار تغريمه والحجز على ممتلكاته لصالح الأهلي، والذي صدر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وطالب اللاعب بإلغاء الحكم السابق بتغريمه 2 مليون دولار وتجميد أصوله، والذي صدر بدعوى خرقه لبنود التعاقد.

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