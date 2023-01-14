عقوبات على القطبين وبيراميدز وثنائي القناة.. ولتأخير تشكيل فيوتشر

السبت، 14 يناير 2023 - 18:25

كتب : بسام أبوبكر

رابطة أندية الدوري المصري - بيان رسمي

أعلنت لجنة المسابقات بإشراف عامر حسين وبالتنسيق مع رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة 13 من الدوري المصري.

وشهدت القرارات عقوبات على الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري والإسماعيلي والداخلية بسبب هتافات الجماهير في المدرجات وأيضا اعتراض اللاعبين الجماعي على الحكام عقب المباريات.

كما قررت الرابطة فرض عقوبة على عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر بسبب تأخير إعلان تشكيل فريقه قبل مواجهة بيراميدز.

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وجاءت العقوبات كالآتي:

غرامة 20 ألف جنيه على الزمالك لتغيب فيريرا عن المؤتمر الصحفي

غرامة 20 ألف جنيه على الإسماعيلي بسبب السباب الجماعي للجمهور

غرامة 20 ألف جنيه على الإسماعيلي لاعتراض اللاعبين على الحكم

غرامة على 20 ألف جنيه على بيراميدز لسباب الجماهير

غرامة 20 ألف جنيه على بيراميدز لاعتراض اللاعبين على الحكم

إيقاف عبد الله السعيد مباراة واحدة بعد الحصول على الإنذار الثاني والطرد

غرامة 20 ألف جنيه على عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لـ فيوتشر بسبب تأخير إعلان تشكيل الفريق

غرامة 20 ألف جنيه على الأهلي بسبب السباب الجماعي للجمهور

غرامة 20 ألف جنيه على الأهلي لاعتراض اللاعبين على الحكم

غرامة 20 ألف جنيه على المصري بسبب السباب الجماعي للجمهور

غرامة 20 ألف جنيه على الداخلية لاعتراض اللاعبين على الحكم

الأهلي لجنة المسابقات رابطة الأندية الزمالك الدوري المصري فيوتشر بيراميدز
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