انتهت في الدوري التركي - طرابزون سبور (1) - (0) باشاك شهير

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طرابزون سبور أمام باشاك شهير في الدوري التركي.

ويشارك محمود حسن تريزيجيه مع طرابزون.

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ق 85 تريزيجيه يرتكب مخالفة

ق 65 أخطر فرص باشاك شهير من أحمد توبة الذي يسدد في العارضة

ق 45+2 عرضية خطيرة من تريزيجيه ولكن الدفاع يبعدها

ق 21 جوووول أناستازيوس باكاسيتاس يسجل الأول لطرابزون بعد خطأ فادح من الحارس فولكان باباكان، حيث ارتدت منه تسديدة باكاسيتاس الضعيفة الأولى لتعود إليه ويسجل.

ق 3 عرضية تصل إلى تريزيجيه فيحاول التسديد بالرأس ولكن الحارس يتصدى

بداية المباراة