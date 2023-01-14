انتهت في الدوري التركي - طرابزون سبور (1) - (0) باشاك شهير
السبت، 14 يناير 2023 - 18:07
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طرابزون سبور أمام باشاك شهير في الدوري التركي.
ويشارك محمود حسن تريزيجيه مع طرابزون.
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ق 85 تريزيجيه يرتكب مخالفة
ق 65 أخطر فرص باشاك شهير من أحمد توبة الذي يسدد في العارضة
ق 45+2 عرضية خطيرة من تريزيجيه ولكن الدفاع يبعدها
ق 21 جوووول أناستازيوس باكاسيتاس يسجل الأول لطرابزون بعد خطأ فادح من الحارس فولكان باباكان، حيث ارتدت منه تسديدة باكاسيتاس الضعيفة الأولى لتعود إليه ويسجل.
ق 3 عرضية تصل إلى تريزيجيه فيحاول التسديد بالرأس ولكن الحارس يتصدى
بداية المباراة
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