مران الزمالك - مشاركة نداي.. وفقرة خاصة لركلات الجزاء قبل مواجهة بيراميدز

السبت، 14 يناير 2023 - 18:03

كتب : إبراهيم رمضان

احتفال إبراهيما نداي بأول أهدافه مع الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة في كأس مصر.

وأدى أحمد فتوح وعبد الله جمعة ثنائي الفريق تدريبات بدنية خاصة تحت إشراف محمد مدحت المعد البدني بعد الانتظام في التدريبات الجماعية أمس الجمعة.

ومنح جوسفالدو فيريرا المدير الفني نبيل عماد تعليمات فنية خاصة خلال التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق.

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وشهدت التدريبات مشاركة السنغالي إبراهيما نداي جناح الفريق في جزء من تدريبات الكرة.

وأدى نداي فقرة التدريبات الفنية مع باقي اللاعبين، ليقترب من العودة بشكل تدريجي للمشاركة بصورة كاملة في التدريبات الجماعية.

وكان نداي انتهى من البرنامج العلاجي الذي خضع له في الفترة الماضية بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية.

كما تدرب الزمالك على ركلات الترجيح قبل نهاية المران، وذلك استعدادا لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر يوم الإثنين المقبل.

الزمالك بيراميدز كأس مصر إبراهيما نداي
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