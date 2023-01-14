بنزيمة: لم أتهرب من اللعب قبل كأس العالم.. وأتمنى رؤية رونالدو في الملعب

شدد كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد على أنه لا يحتاج إلى الحصول على صور مع كريستيانو رونالدو زميله الاسبق في الفريق ولاعب النصر السعودي حاليا من أجل إثبات إنهم أصدقاء.

ونفى بنزيمة كونه قد تهرب من اللعب مع ريال مدريد قبل كأس العالم.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة غدا الأحد في نهائي كأس السوبر الإسباني المقام في السعودية.

وقال بنزيمة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الفوز بكأس السوبر سيعني أشياء كثيرة، كأس آخر وفخر آخر ريال مدريد يريد تحقيق الفوز دائما ستكون مباراة صعبة ويجب أن نكون مستعدين للفوز".

وواصل "لقد عدت من الإصابة ومن الواضح إنني قمت بعمل جيد من أجل العودة لمستوايا، الآن أنا ألمس الكرة وأسجل وأصنع لذلك أنا عدت وسعيد بمساعدة زملائي".

وتابع "التعافي مما حدث لفرنسا في كأس العالم؟ الشيء الأهم هو مباراة الغد أنا مستعد ورأسي في حال جيدة والباقي أصبح من الماضي أنا أركز فقط على دوري ولا يمكنني الحديث أكثر عن فرنسا أو كأس العالم".

ورد بنزيمة عن الأقاويل التي قالت إنه تهرب من اللعب مع ريال مدريد للمشاركة في كأس العالم قائلا: "لا أرى الأمور بتلك الطريقة أنا أعرف ما أفعله ولن أرتك فريقي أبدا من أجل أي شيء لقد كنت مصابا وأردت أن ألعب كل مباراة مساعدة الفريق".

وشدد "بعد العام الماضي الذي كان مهما بالنسبة لي تعرض للعديد من الإصابات واعتقد أنني كنت بحاجة إلى بعض الوقت للعودة لكنني عدت للمسار الصحيح الآن وأشعر أنني بحالة جيدة".

وتحدث بنزيمة عن إمكانية تمديد تعاقده مع ريال مدريد قائلا: "أنا هنا في مدريد وأستمتع بكل حصة تدريبية وبكل عام ولا أعرف إلى أي مدة سأبقى هنا ولكنني استمتع بكل يوم وأريد تحقيق البطولات".

وأضاف "السعودية دولة جميلة والجميع سعداء لتواجد ريال مدريد هنا ونتمنى تحقيق ذلك اللقب، أنا لا أشاهد كرة القدم كثيرا ولكن اعتقد أن لديهم منتخب قوي".

وتحدث بنزيمة عن رونالدو قائلا: "اعقتد أنه بخير لقد كان معنا وأتمنى أن يستمر في تسجيل الأهداف وصناعة الفارق ونحن لا نحتاج إلى صور لنقول إننا أصدقاء هذه الأشياء من مواقع التواصل الاجتماعي والعالم الآخر وأتمنى أن استطيع التحدث معه غدا في الملعب".

وأضاف "برشلونة فريق رائع ولكن علينا أن ننظر إلى ما سنفعله غدا لدينا ولدينا جلسة تدريبية أخيرة وعلينا أن نكون مستعدين للمباراة، نحن بخير ونحتاج فقط إلى لوكاس فاسكيز لكن البقية بخير ونأمل أن نلعب مباراة جيدة ونفوز باللقب".

ريال مدريد هو حامل لقب البطولة في الموسم الماضي بعد أن كان قد حقق اللقب على حساب أتلتيك بلباو.

ويحمل برشلونة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس السوبر برصيد 13 مرة وأمام ريال مدريد صاحب الـ 12 مرة.