لمناقشة أوضاع التحكيم.. اجتماع بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية وكلاتنبرج

السبت، 14 يناير 2023 - 17:41

كتب : FilGoal

مارك كلاتنبرج في مؤتمر تقديمه رئيسا للجنة الحكام

قرر اتحاد كرة القدم المصري عقد اجتماع مشترك مع رابطة الأندية المحترفة، ولجنة الحكام برئاسة مارك كلاتنبرج.

ويقام الاجتماع يوم الإثنين المقبل الساعة 2 ظهرا لمناقشة أوضاع التحكيم وسبل تطويره خلال المرحلة المقبلة، ومراجعة الأمور التحكيمية السابقة، ودراسة كيفية معالجتها.

وشهدت الفترة السابقة العديد من الاحتجاجات من بعض أندية الدوري المصري على بعض القرارات التحكيمية.

أخبار متعلقة:
كلاتنبرج: لا يوجد ركلة جزاء لـ إنبي ضد الأهلي.. وهدف الداخلية في الزمالك صحيح تصحيح الأخطاء أولا بأول.. ماذا جاء في جلسة كلاتنبرج مع اتحاد الكرة خبر في الجول - اجتماع لـ كلاتنبرج في اتحاد الكرة لوضع خطة اختيار حكم مباراة القمة

وكان اتحاد الكرة عقد جلسة قبل عدة أيام مع كلاتنبرج.

وجاء في الجلسة حسبما ذكر اتحاد الكرة ما يلي:

"تناولت الجلسة مع كلاتنبرج جميع الأمور المتعلقة بالتحكيم في مختلف درجات المسابقات المصرية، وأبلغ مجلس إدارة الاتحاد كلاتنبرج بشكاوى الأندية بخصوص مستوى التحكيم في مباريات الأسابيع الأخيرة، والسعي لتلافي تلك الأخطاء خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن التعاقد مع الحكم الإنجليزي الدولي السابق تم من أجل الاستعانة بخبراته للنهوض بالتحكيم المصري ورفع مستواه".

"وأكد كلاتنبرج خلال الجلسة أن لجنة الحكام تصحح أخطاء التحكيم أولًا بأول، وأضاف أن الأخطاء التي حدثت لم تكن مؤثرة، كمان أن الفيديو الأسبوعي الذي يقدمه يستعرض بوضوح جميع الحالات التحكيمية البارزة، وأبلغ المجلس أنه سيجتمع بالحكام خلال الساعات المقبلة، من أجل مناقشات الحالات الخاصة بالأسبوع الماضي".

"وواصل كلاتنبرج أن أخطاء التحكيم تحدث في جميع دول العالم، وخلال الجلسة وعد كلاتنبرج بتصعيد عددا من الحكام الشباب، وشدد على أنهم سيمثلون أمل التحكيم المصري في النسخة المقبلة لكأس العالم".

"بدوره وعد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم كلاتنبرج بتقديم كامل الدعم، وتوفير جميع احتياجات التحكيم، كما أوضح المجلس أن لجنة الحكام قد تشهد إضافة بعض العناصر خلال الساعات المقبلة من الخارج".

اتحاد الكرة كلاتنبرج
نرشح لكم
مرتضى يوافق على رحيل أوباما.. ويتوجه للمحكمة الرياضية بسبب مروان عطية محامي السعيد لـ في الجول: قرار الحجز على الأرصدة أصبح باطلا.. وسنواصل مقاضاة الأهلي عقوبات على القطبين وبيراميدز وثنائي القناة.. ولتأخير تشكيل فيوتشر مران الزمالك - مشاركة نداي.. وفقرة خاصة لركلات الجزاء قبل مواجهة بيراميدز ميدو: الإسماعيلي تعرض للظلم أمام المقاولون.. ولن نترك حقنا بيان من اللجنة الأولمبية بعد قرار المحكمة الدستورية بشأن مركز التحكيم الرياضي إبراهيم حسن: المصري كان قريبا من ضم ديانج مقابل 35 ألف دولار ميدو: هناك أخطاء حدثت في الإسماعيلي لا تصدر من مبتدئ.. وهذه إيجابيات الهزيمة
أخر الأخبار
ليست المباراة الأفضل.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام باشاك شهير 21 دقيقة | المحترفون
بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون سبور يهزم باشاك شهير في الدوري التركي 34 دقيقة | المحترفون
أكانجي: الهدف الأول لـ مانشستر يونايتد مزحة 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هندرسون: هذا أسوأ أداء لنا تحت قيادة كلوب.. نفتقر للثقة ويجب أن نقلب الأوضاع 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جيرونا يقلب النتيجة على إشبيلية ويقربه من مراكز الهبوط 57 دقيقة | الدوري الإسباني
كلوب: لا أتذكر مباراة لـ ليفربول أسوأ من لقاء برايتون.. وأشعر بالقلق بعد الهزيمة ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة طائرة - سيدات الأهلي يفزن بالنسخة الأولى من كأس السوبر على حساب الصيد ساعة | رياضات أخرى
خسر فريقه بثلاثية.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول ضد برايتون ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي 2 مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 3 خبر في الجول – تفاصيل رد فيفا على شكوى الزمالك بعد عدم دفع كهربا للغرامة 4 مرتضى منصور: إذا وقع مروان عطية لأي ناد سأوقفه.. ولذلك أعلنت حقيقة جمعة وفتوح