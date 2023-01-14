ميدو: الإسماعيلي تعرض للظلم أمام المقاولون.. ولن نترك حقنا
السبت، 14 يناير 2023 - 17:26
كتب : FilGoal
عبر أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي عن شعوره بالغضب مؤكدا أن فريقه تعرض للظلم التحكيمي أمام المقاولون العرب.
وخسر الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف في الجولة 13 من الدوري المصري أمام المقاولون.
وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تعرضنا لظلم بين في مباراة المقاولون".
وأضاف "لن نترك حقنا، طالبنا رابطة الأندية بالتدخل لحل أزمة ملف التحكيم ووعدونا بإيجاد الحلول فورا".
ويحتل الإسماعيل المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط.
ويلعب الإسماعيلي في المباراة المقبلة ضد طلائع الجيش يوم 18 يناير الجاري في الجولة 14 من الدوري.
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