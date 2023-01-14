دقة تمريرات ومحاولتين على المرمى.. ماذا قدم حجازي أمام الباطن
السبت، 14 يناير 2023 - 17:16
كتب : محمود حمدي
شارك المدافع الدولي المصري احمد حجازي في فوز فريقه الثمين على الباطن بهدفين مقابل هدف بدوري روشن السعودي.
أحمد حجازي
النادي : الاتحاد
واستضاف الباطن نظيره الاتحاد ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.
وسجل المغربي عبد الرزاق حمد الله والبرازيلي رومارينهو هدفي الاتحاد من ركلتي جزاء، فيما سجل يوسف الشمري هدف الباطن الوحيد.
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