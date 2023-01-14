دقة تمريرات ومحاولتين على المرمى.. ماذا قدم حجازي أمام الباطن

السبت، 14 يناير 2023 - 17:16

كتب : محمود حمدي

أحمد حجازي - اتحاد جدة

شارك المدافع الدولي المصري احمد حجازي في فوز فريقه الثمين على الباطن بهدفين مقابل هدف بدوري روشن السعودي.

أحمد حجازي

النادي : الاتحاد

واستضاف الباطن نظيره الاتحاد ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وسجل المغربي عبد الرزاق حمد الله والبرازيلي رومارينهو هدفي الاتحاد من ركلتي جزاء، فيما سجل يوسف الشمري هدف الباطن الوحيد.

أخبار متعلقة:
تسبب في ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم طارق حامد أمام الباطن الدوري السعودي - طارق حامد يقود اتحاد جدة للفوز على الباطن وخطف الوصافة خطفوهم في 4 دقائق.. يونايتد يقلب الطاولة على سيتي وينتصر في دربي مانشستر حكم الكلاسيكو: متحمس للنهائي.. والـ VAR جعل كرة القدم أكثر عدلا

الاتحاد رفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني خلف النصر المتصدر بنقطة وحيدة.

فيما توقف رصيد الباطن عند نقطتين فقط في المركز الأخير بجدول الترتيب.

لا يتوفر وصف.

ماذا قدم حجازي ضد الباطن؟

عدد الدقائق: 90

أهداف: 0

لمس الكرة: 74

دقة التمريرات:

تسديدات:

الدوري السعودي أحمد حجازي
نرشح لكم
ليست المباراة الأفضل.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام باشاك شهير بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون سبور يهزم باشاك شهير في الدوري التركي انتهت في الدوري التركي - طرابزون سبور (1) - (0) باشاك شهير تسبب في ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم طارق حامد أمام الباطن الدوري السعودي - طارق حامد يقود اتحاد جدة للفوز على الباطن وخطف الوصافة انتهت في الدوري السعودي - الاتحاد (2) - (1) الباطن.. 3 نقاط ثمينة تشكيل اتحاد جدة – حجازي يقود الدفاع وعودة طارق حامد أمام الباطن مواعيد مباريات السبت 14 يناير 2023 - دربي مانشستر وصلاح وتريزيجيه ومونديال اليد
أخر الأخبار
مصدر من البنك الأهلي لـ في الجول: الزمالك لم يطلب ضم ناصر منسي.. وموقف النادي 19 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - أحمد خيري ينضم لمنتخب مصر في السويد للمشاركة بكأس العالم 32 دقيقة | كرة يد
لم يحقق أي انتصار.. كريمونيزي يعلن إقالة مدربه 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
استعدادا لأمم إفريقيا - معسكر مغلق لمنتخب الشباب في الإسماعيلية 51 دقيقة | منتخب مصر
زيارة وفد NBA Africa لمقر الاتحاد المصري لكرة السلة ساعة | كرة سلة
هدية جديدة لـ نابولي.. ميلان يتعادل مع ليتشي بعد تأخره بهدفين ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل إنتر - عودة الأساسيين أمام هيلاس فيرونا ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - أكبر فارق حتى الآن.. خسارة السعودية أمام فرنسا وفوز البرازيل والبرتغال ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي 2 مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 3 خبر في الجول – تفاصيل رد فيفا على شكوى الزمالك بعد عدم دفع كهربا للغرامة 4 مرتضى منصور: إذا وقع مروان عطية لأي ناد سأوقفه.. ولذلك أعلنت حقيقة جمعة وفتوح