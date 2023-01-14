تسبب في ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم طارق حامد أمام الباطن

بمشاركة لاعب الوسط المصري طارق حامد، فاز اتحاد جدة على الباطن بهدفين مقابل هدف في دوري روشن السعودي.

طارق حامد النادي : الاتحاد

واستضاف الباطن نظيره الاتحاد ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وسجل المغربي عبد الرزاق حمد الله والبرازيلي رومارينهو هدفي الاتحاد من ركلتي جزاء، فيما سجل يوسف الشمري هدف الباطن الوحيد.

الاتحاد رفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني خلف النصر المتصدر بنقطة وحيدة.

فيما توقف رصيد الباطن عند نقطتين فقط في المركز الأخير بجدول الترتيب.

نقطة فارقة

طارق حامد كان وراء الهدف الأول لنادي الاتحاد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وسدد طارق حامد بقوة نحو مرمى الباطن ليمنعها خوان بيدروزا لاعب الباطن وهي في طريقها للمرمى.

حكم المباراة قرر احتساب ركلة جزاء ترجمها حمد الله لهدف التعادل كما أشهر البطاقة الصفراء الثانية (الحمراء) في وجه بيدروزا ليكمل الباطن المباراة بعشرة لاعبين.

ماذا قدم طارق حامد ضد الباطن؟

عدد الدقائق: 90

أهداف: 0

تسديدات: 2

لمس الكرة: 135

دقة التمريرات: %96