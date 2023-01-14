الدوري السعودي - طارق حامد يقود اتحاد جدة للفوز على الباطن وخطف الوصافة

السبت، 14 يناير 2023 - 16:43

كتب : محمود حمدي

طارق حامد وحجازي وحمد الله في مواجهة الباطن

قاد طارق حامد نادي اتحاد جدة للحصول على 3 نقاط ثمينة في دوري روشن السعودي.

وفاز اتحاد جدة على الباطن بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 13 من المسابقة.

وسجل المغربي عبد الرزاق حمد الله والبرازيلي رومارينهو هدفي الاتحاد من ركلتي جزاء، فيما سجل يوسف الشمري هدف الباطن الوحيد.

أخبار متعلقة:
خطفوهم في 4 دقائق.. يونايتد يقلب الطاولة على سيتي وينتصر في دربي مانشستر حكم الكلاسيكو: متحمس للنهائي.. والـ VAR جعل كرة القدم أكثر عدلا بيان من اللجنة الأولمبية بعد قرار المحكمة الدستورية بشأن مركز التحكيم الرياضي بسبب تهديدات على سلامتهم.. إدارة إيفرتون تعلن عدم حضورها لمواجهة ساوثامبتون

وشارك الثنائي الدولي المصري طارق حامد وأحمد حجازي في التشكيل الأساسي للبرتغالي نونو سانتو مدرب الاتحاد في مواجهة الباطن.

الاتحاد رفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني خلف النصر المتصدر بنقطة وحيدة.

فيما توقف رصيد الباطن عند نقطتين فقط في المركز الأخير بجدول الترتيب.

نقطة فارقة

طارق حامد كان وراء الهدف الأول لنادي الاتحاد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وسدد طارق حامد بقوة نحو مرمى الباطن ليمنعها خوان بيدروزا لاعب الباطن وهي في طريقها للمرمى.

حكم المباراة قرر احتساب ركلة جزاء ترجمها حمد الله لهدف التعادل كما أشهر البطاقة الصفراء الثانية (الحمراء) في وجه بيدروزا ليكمل الباطن المباراة بعشرة لاعبين.

Image

وصف المباراة

تقدم يوسف الشمري بالهدف الأول لنادي الباطن عند الدقيقة 23 بعد استغلال هجمة مرتدة منظمة.

وحصل خوان بيدروزا على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل البدل الضائع بعدما لمس الكرة بيده ومنع تسديدة طارق حامد من الوصول لمرمى فريقه.

ومنع أحمد حجازي فرصة تسجيل الهدف الثاني لنادي الباطن وافسد هجمة مرتدة خطيرة.

وعدل حمد الله النتيجة لنادي الاتحاد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول بعد تنفيذه ركلة جزاء بنجاح.

عبد الرزاق حمد الله سجل هدفه الثامن خلال منافسات الموسم الحالي من الدوري.

كما سجل حمد الله هدفه السابع خلال 7 مباريات ضد الباطن في مسابقة الدوري.

Image

وحصل الاتحاد على ركلة جزاء جديدة مع بداية الشوط الثاني ليسجل رومارينهو الهدف الثاني بعدما وضعها قوية على يمين حارس الباطن.

وحرمت العارضة رومارينهو من تسجيل الهدف الثالث وقتل المباراة في الدقيقة 83.

وسيطر الاتحاد على باقي أحداث المباراة مستغلا النقص العددي في صفوف الباطن ليحصد 3 نقاط ثمينة.

Image

اتحاد جدة الباطن طارق حامد أحمد حجازي
نرشح لكم
ليست المباراة الأفضل.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام باشاك شهير بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون سبور يهزم باشاك شهير في الدوري التركي انتهت في الدوري التركي - طرابزون سبور (1) - (0) باشاك شهير دقة تمريرات ومحاولتين على المرمى.. ماذا قدم حجازي أمام الباطن تسبب في ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم طارق حامد أمام الباطن انتهت في الدوري السعودي - الاتحاد (2) - (1) الباطن.. 3 نقاط ثمينة تشكيل اتحاد جدة – حجازي يقود الدفاع وعودة طارق حامد أمام الباطن مواعيد مباريات السبت 14 يناير 2023 - دربي مانشستر وصلاح وتريزيجيه ومونديال اليد
أخر الأخبار
مصدر من البنك الأهلي لـ في الجول: الزمالك لم يطلب ضم ناصر منسي.. وموقف النادي 19 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - أحمد خيري ينضم لمنتخب مصر في السويد للمشاركة بكأس العالم 32 دقيقة | كرة يد
لم يحقق أي انتصار.. كريمونيزي يعلن إقالة مدربه 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
استعدادا لأمم إفريقيا - معسكر مغلق لمنتخب الشباب في الإسماعيلية 51 دقيقة | منتخب مصر
زيارة وفد NBA Africa لمقر الاتحاد المصري لكرة السلة ساعة | كرة سلة
هدية جديدة لـ نابولي.. ميلان يتعادل مع ليتشي بعد تأخره بهدفين ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل إنتر - عودة الأساسيين أمام هيلاس فيرونا ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - أكبر فارق حتى الآن.. خسارة السعودية أمام فرنسا وفوز البرازيل والبرتغال ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي 2 مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 3 خبر في الجول – تفاصيل رد فيفا على شكوى الزمالك بعد عدم دفع كهربا للغرامة 4 مرتضى منصور: إذا وقع مروان عطية لأي ناد سأوقفه.. ولذلك أعلنت حقيقة جمعة وفتوح