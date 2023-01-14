الدوري السعودي - طارق حامد يقود اتحاد جدة للفوز على الباطن وخطف الوصافة

قاد طارق حامد نادي اتحاد جدة للحصول على 3 نقاط ثمينة في دوري روشن السعودي.

وفاز اتحاد جدة على الباطن بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 13 من المسابقة.

وسجل المغربي عبد الرزاق حمد الله والبرازيلي رومارينهو هدفي الاتحاد من ركلتي جزاء، فيما سجل يوسف الشمري هدف الباطن الوحيد.

وشارك الثنائي الدولي المصري طارق حامد وأحمد حجازي في التشكيل الأساسي للبرتغالي نونو سانتو مدرب الاتحاد في مواجهة الباطن.

الاتحاد رفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني خلف النصر المتصدر بنقطة وحيدة.

فيما توقف رصيد الباطن عند نقطتين فقط في المركز الأخير بجدول الترتيب.

نقطة فارقة

طارق حامد كان وراء الهدف الأول لنادي الاتحاد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وسدد طارق حامد بقوة نحو مرمى الباطن ليمنعها خوان بيدروزا لاعب الباطن وهي في طريقها للمرمى.

حكم المباراة قرر احتساب ركلة جزاء ترجمها حمد الله لهدف التعادل كما أشهر البطاقة الصفراء الثانية (الحمراء) في وجه بيدروزا ليكمل الباطن المباراة بعشرة لاعبين.

وصف المباراة

تقدم يوسف الشمري بالهدف الأول لنادي الباطن عند الدقيقة 23 بعد استغلال هجمة مرتدة منظمة.

وحصل خوان بيدروزا على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل البدل الضائع بعدما لمس الكرة بيده ومنع تسديدة طارق حامد من الوصول لمرمى فريقه.

ومنع أحمد حجازي فرصة تسجيل الهدف الثاني لنادي الباطن وافسد هجمة مرتدة خطيرة.

وعدل حمد الله النتيجة لنادي الاتحاد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول بعد تنفيذه ركلة جزاء بنجاح.

عبد الرزاق حمد الله سجل هدفه الثامن خلال منافسات الموسم الحالي من الدوري.

كما سجل حمد الله هدفه السابع خلال 7 مباريات ضد الباطن في مسابقة الدوري.

وحصل الاتحاد على ركلة جزاء جديدة مع بداية الشوط الثاني ليسجل رومارينهو الهدف الثاني بعدما وضعها قوية على يمين حارس الباطن.

وحرمت العارضة رومارينهو من تسجيل الهدف الثالث وقتل المباراة في الدقيقة 83.

وسيطر الاتحاد على باقي أحداث المباراة مستغلا النقص العددي في صفوف الباطن ليحصد 3 نقاط ثمينة.