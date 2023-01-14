الدرجة الثالثة – تعيين طاقمي تحكيم لمباراة واحدة في واقعة غريبة

شهدت مباراة أسيوط ضد شباب مغاغة ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة واقعة غريبة.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة أسيوط وشباب مغاغة إلى طاقمي تحكيم في واقعة نادرة الحدوث.

وتكون الطاقم الأول من محمد عبد العواض "حكم ساحة" ومحمد جاد "حكم مساعد" وعبد الله محمود "حكم مساعد".

فيما تكون الطاقم الثاني من يحيى نابو "حكم ساحة" وكريم مبارك "حكم مساعد" ومصطفى شكري "حكم مساعد".

حل الأزمة

لجنة الحكام قررت إسناد المباراة بعد وصول الطاقمين إلى الطاقم الأول لإبلاغهم بقيادة المباراة قبل الطاقم الثاني من أجل حل المشكلة

وجاء الخطأ لعدم التنسيق بين لجنة الحكام الرئيسة ولجنة حكام منطقة أسيوط بشأن المباراة.