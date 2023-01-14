حكم الكلاسيكو: متحمس للنهائي.. والـ VAR جعل كرة القدم أكثر عدلا

يرى ريكاردو دي بورجوس حكم نهائي كأس السوبر الإسباني أن تقنية الفيديو الـ VAR جعلت كرة القدم أكثر عدلا.

ويلعب ريال مدريد ضد برشلونة غدا الأحد ضمن نهائي كأس السوبر الإسباني على استاد الملك فهد الدولي بالسعودية.

وقال دي بورجوس في مؤتمر صحفي: "متحمس للنهائي، ستكون مباراة رائعة وجميلة بين ريال مدريد وبرشلونة".

وأضاف "تقنية الـ VAR جعلت كرة القدم أكثر عدلا، وهذه التقنيات تساعد تفادي العديد من المشاكل خاصة في موضع التسلل".

وتابع "في مثل هذه المباراة لابد أن نركز بشكل كبير، والانتقادات دائما تحدث بمجال التحكيم لكن يجب أن نعمل ونقدم الأفضل".

وشدد "أنا حكم مباراة ليس مهمتي شرح اللقطة للاعب بعد اتخاذ القرار، هذا واجب الأندية بتثقيف اللاعبين قانونيا. نعم نراجع لقطاتنا بين شوطي اللقاء ونتناقش في القرارات".

وكشف "لدي خبرة أكثر من 20 عام، رأيت الكثير من الانتقادات على الصعيد الشخصي أو العائلي، لذا يجب أن تتعايش معها وهذا جزء من عملنا كحكام كرة قدم أن نتعود على مثل هذه الأمور".

واختتم "الحكم يجب ألا يعود دائماً لتقنية الفيديو هناك كثير من القرارات يجب أن يتخذها بأرض الملعب دون العودة للتقنية، هذا واجبه كحكم أن يكون في كامل تركيزه ويتخذ قرارات دقيقة وسريعة".

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بعدما تغلب على فالنسيا بركلات الترجيح.

وفاز ريال مدريد بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

فيما تغلّب برشلونة على ريال بيتيس بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل بهدفين لمثلهما في الوقتيين الأصلي والإضافي.

video:1