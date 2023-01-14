مباشر الدوري السعودي - الاتحاد (0) - (1) الباطن.. التعادل يضيع

يستضيف نادي الباطن نظيره اتحاد جدة ضمن الجولة 13 من منافسات دوري روشن السعودي.

ويضم الاتحاد بين صفوفه الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد.

ويشارك الثنائي المصري بشكل أساسي مع اتحاد جدة أمام الباطن.

FilGoal.com يقدم لكم تغطية حية ومباشرة لمباراة اتحاد جدة والباطن.

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ق32 هيلدر كوستا يهدر فرصة تسجيل هدف التعادل ويضع الكرة في الشباك الخارجية لمرمى الباطن

ق23 يوسف الشمري يسجل الهدف الأول لنادي الباطن في شباك الاتحاد بعد هجمة مرتدة متقنة

ق15 ضغط هجومي من فريق الاتحاد على مرمى الباطن بحثا عن تسجيل الهدف الأول

ق5 حذر متبادل بين الفريقين في الدقائق الأولى من المباراة

انطلاق المباراة