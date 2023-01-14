انتهت في الدوري السعودي - الاتحاد (2) - (1) الباطن.. 3 نقاط ثمينة

السبت، 14 يناير 2023 - 14:17

كتب : FilGoal

طارق حامد في مباراة الباطن

يستضيف نادي الباطن نظيره اتحاد جدة ضمن الجولة 13 من منافسات دوري روشن السعودي.

ويضم الاتحاد بين صفوفه الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد.

ويشارك الثنائي المصري بشكل أساسي مع اتحاد جدة أمام الباطن.

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FilGoal.com يقدم لكم تغطية حية ومباشرة لمباراة اتحاد جدة والباطن.

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نهاية المباراة

ق83 العارضة تحرم رومارينهو من تسجيل الهدف الثالث لنادي الاتحاد

ق68 سيطرة من لاعبي الاتحاد على مجريات اللعب

ق50 رومارينهو يسجل الهدف الثاني لنادي الاتحاد من ركلة جزاء

ق46 ضغط متواصل من الاتحاد بحثا عن تسجيل الهدف الثاني

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق9+45 عبد الرزاق حمد الله يسجل هدف التعادل من ركلة جزاء

ق6+45 طارق حامد يستبب في احتساب ركلة جزاء لفريقه وحصول خوان بيدروزا لاعب الباطن على البطاقة الحمراء بعدما منع تسديدة في طريقها للمرمى.

ق43 أحمد حجازي يبعد هجمة مرتدة خطيرة لنادي الباطن بضربة رأسية

ق32 هيلدر كوستا يهدر فرصة تسجيل هدف التعادل ويضع الكرة في الشباك الخارجية لمرمى الباطن

ق23 يوسف الشمري يسجل الهدف الأول لنادي الباطن في شباك الاتحاد بعد هجمة مرتدة متقنة

ق15 ضغط هجومي من فريق الاتحاد على مرمى الباطن بحثا عن تسجيل الهدف الأول

ق5 حذر متبادل بين الفريقين في الدقائق الأولى من المباراة

انطلاق المباراة

الباطن اتحاد جدة طارق حامد أحمد حجازي
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