بروكسي يتعاقد مع مدحت فقوسة

أعلن نادي بروكسي تعاقده مع مدحت فقوسة قادما من حرس الحدود.

لاعب الوسط الهجومي كان قد انتقل لصفوف حرس الحدود ببداية الموسم الحالي قبل الانتقال لبروكسي خلال شهر يناير الحالي.

وشارك صاحب الـ 25 عاما مع حرس الحدود في 6 مباريات خلال الموسم الحالي.

وكان فقوسة قد بدأ مسيرته مع غزل المحلة قبل الانتقال للإسماعيلي ومنه إلى حرس الحدود.

فقوسة هو الصفقة الثالثة لبروكسي في الموسم الحالي بعد التعاقد مع عبد الله السنهاوي من الإنتاج الحربي ومحمود دعبسه من بتروجت.

ويحتل بروكس المركز الثامن في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية المصري برصيد 19 نقطة.

ويختتم الفريق مبارياته في الدور الأول بمواجهة اتحاد نبروه يوم الأربعاء المقبل.