هل يزامل طارق حامد وحجازي؟ ماركا: اتحاد جدة ينافس الهلال على ضم ميسي

دخل اتحاد جدة في صراع مع مواطنه الهلال من أجل التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري مع وجود خيار التمديد لموسم جديد بموافقة الطرفين.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن اتحاد جدة ينافس الهلال على التعاقد مع ميسي في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن الهلال واتحاد جدة مستعدان للتعاقد مع ميسي مقابل 350 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأشار التقارير إلى الناديان طلبا من الحكومة السعودية دعمهما من أجل تقديم العرض الخرافي لضم النجم الأرجنتيني.

الهلال يستعد بقوة لسوق الانتقالات الصيفية المقبل بعدما عاني من الإيقاف لفترتين من القيد على خلفية توقيع لاعبه محمد كنو لنادي النصر قبل تجديد تعاقده مع الفريق الأزرق.

فيما يرغب اتحاد جدة الذي يضم الثنائي المصري أحمد حجازي زطارق حامد لعقد صفقة قوية على غرار تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو.

وتعاقد النصر مع رونالدو لمدة موسمين ونصف الموسم مقابل نحو 200 مليون يورو سنويا بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

في المقابل يتمسك باريس سان جيرمان بفرص تجديد ميسي لتعاقده مع الفريق.

ويلعب ميسي بقميص باريس سان جيرمان منذ صيف 2021 وشارك خلال 54 مباراة وسجل 24 هدفا وصنع 29 بجميع المسابقات.

وتوج ميسي مؤخرا مع منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022، بالفوز على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.