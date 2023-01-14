منافس الأهلي - أوكلاند سيتي يتعاقد مع ظهير أيمن جديد

السبت، 14 يناير 2023 - 12:54

كتب : FilGoal

ريجونت موراتي - أوكلاند سيتي

أعلن نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي تعاقده مع الظهير الأيمن الكوسوفي ريجونت موراتي.

وأشار النادي إلى أن اللاعب قد وقع على عقد لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

اللاعب صاخب الـ 26 عاما يلعب في مركز الظهير الأيمن وكانت محطته الأخيرة مع نادي أوكلاند يونايتد.

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وشارك موراتي مع أوكلاند يونايتد في 31 مباراة بالموسم الماضي وسجل خلالهم خمسة أهداف.

ويستطيع موراتي اللعب في مركز الجناح الأيمن أيضا.

اللاعب سبق أن لعب بقميص أوكلاند سيتي من قبل في 2016 قبل أن يرحل عن القريق ويعود إليه في فترة الانتقالات الحالية.

اللاعب الكوسوفي تحدث عن مشاركة أوكلاند المنتظرة في كأس العالم للأندية ومواجهة الأهلي.

وقال موراتي عبر موقع النادي الرسمي: "سعيد جدا بتوقيعي لأوكلاند سيتي وأتمنى مساعدة الفريق في الوصول لأهداف الموسم ومتشوق للمشاركة في كأس العالم للأندية بالمغرب وستكون فرصة رائعة للفريق ولي على المستوى الشخصي".

وتابع "المغرب من الدول القوية في كرة القدم ولديه منتخب رائع خاض كأس عالم رائعة وبعض لاعبي الهلال لعبوا ضد الأرجنتين وسجلوا وهذا يخبرنا عن قوة البطولة".

وشدد "مواجهة الأهلي المصري ستكون صعبة ويذكرنا بلاعبين مثل محمد صلاح وهو لاعب عالمي من ذلك الجزء من العالم لذلك نتوقع مباراة صعبة".

ريجونت موراتي أوكلاند سيتي كأس العالم للأندية الأهلي
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