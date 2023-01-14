يد – العطار لـ في الجول: المحترفون قللوا الفارق بين مصر والعالم.. هذا ما نحتاجه حال مواجهة الدنمارك

يؤمن أحمد العطار نجم كرة اليد السابق لمنتخب مصر ونادي الزمالك أن تواجد الكثير من المحترفين في صفوف الفراعنة ساهم في تقليل الفجوة مع العالم رغم الإصابات المؤثرة في صفوف الفريق.

وبدأ منتخب مصر مشواره في كأس العالم لكرة اليد 2023 بالفوز على كرواتيا 31-22.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة السابعة بجوار كل من كرواتيا وأمريكا والمغرب.

وإليكم نص حوار FilGoal.com مع أحمد العطار.

كيف ترى أهمية الفوز ضد كرواتيا؟

من المهم أن تبدأ البطولة بفوز، الانتصار يضعنا أول المجموعة، حققنا الفوز على المغرب وأمريكا بفارق كبير في مباريات سابقة، مباراة كرواتيا هي الأهم في البطولة لكي يكون طريق المنتخب سهلا طوال البطولة.

هل حظوظ المنتخب قائمة بالتأهل لربع النهائي خاصة مع مواجهة الدنمارك المتوقعة في الدور الرئيسي؟

الدنمارك بطل العالم منتخب قوي جدًا ولديه ميكيل هانسن وحارس المرمى ليندين، المباراة تحتاج للتركيز فقط والمجهود العالي والكبير.

في ظل وجود اللاعبين المحترفين، ماذا ينقص منتخب مصر لتحقيق الفوز؟

غياب يحيى خالد مؤثر، ورغم ذلك، وجود العديد من المحترفين الكُثر أمر هام بسبب مواجهتهم لنجوم العالم في أوروبا، دون خوف أو رهبة، اللعب الجماعي والثبات الانفعالي هُما مفتاح الفوز دومًا.

هل مصر ضمنت التأهل لربع النهائي من وجهة نظرك مع الدنمارك عقب الفوز؟

نستطيع حصد النقاط، طريق المنتخب في البطولة سهل جدًا، ونستطيع الفوز أمام المغرب وأمريكا،

عقب الفوز ضد كرواتيا، هل يجب على اللاعبين التحلي بالهدوء أم الاستمرار في تركيزهم في المباراتين القادمتين؟

من المُهم جدًا عدم الاستهانة بأي منافس، حتى وإن كان أضعف من حيث الأداء.

منتخب مصر يطمح للفوز على المنتخبات الكبيرة، بالتأكيد المنتخبات الأقل من حيث الأداء ستطمع للفوز على مصر يجب أن نلعب لقائي المغرب وأمريكا بشكل قوي، مثل لقاء كرواتيا.

هل المنتخب التونسي قادر على الظهور بشكل مغاير في بطولة العالم ويكون ندا قويا ومنافس لمصر بالبطولة؟

تونس تمتلك لاعبين وبدلاء أقوياء قدموا أداء قوي ضد مصر ببطولة إفريقيا الأخيرة، لديهم روح قوية جدًا ولاعبين محترفين أقوياء.