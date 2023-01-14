الراحلان رقم 35 و36.. استقالتان في الإنتاج الحربي والنصر للتعدين

السبت، 14 يناير 2023 - 12:31

كتب : رضا السنباطي

حسام عبد العال

قدم حسام عبد العال المدير الفني للإنتاج الحربي استقالته من منصبه عقب الهزيمة من النصر بهدف دون رد في الجولة 14 من دوري الدرجة الثانية.

وسوف يجتمع مجلس إدارة النادي للموافقة على قرار الاستقالة سواء بالقبول أو الرفض.

كما تقدم أشرف عرب من استقالته من منصبه كمدير فني لنادي النصر للتعدين عقب التعادل مع بترول أسيوط سلبيا بدون أهداف.

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ويحتل الإنتاج الحربي المركز الـ12 في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بـ13 نقطة.

أما النصر للتعدين فيحتل المركز الخامس في مجموعة الصعيد بــ20 نقطة بفارق 12 نقطة عن المتصدر لا فيينا.

وأصبح حسام عبد العال وأشرف عرب هما الراحلين رقم 35 و36 في دوري الدرجة الثانية خلال الموسم الجاري.

وجاءت أسماء الراحلين عن أنديتهم كالتالي:

1-اقاله أحمد كمال من كهرباء الإسماعيلية وتعيين صلاح ابو الفتوح بعد الجولة الثانية

2-اقاله عبدالناصر محمد من الإنتاج الحربي بعد الجولة الثانية وتعيين سيد عيد

3-استقالة سعيد ابراهيم من الألومنيوم بعد الجولة الثالثة وتعيين حسن خيري

4-استقالة نادر السيد بعد الجولة الثالثة من مركز شباب طامية وتعيين فؤاد سلامة

5-استقالة محمد عبد الله من بايونيرز بعد الجولة الرابعة وتعيين حسن موسى

6-استقالة حسن خيري من الألومنيوم بعد مباراة الجولة الرابعة وتعيين ابو طالب العيسوي

7-استقالة حاتم حسن بعد الجولة الرابعة من الهلال وتعيين حوده الترك

8-استقالة أحمد عبد الغني من الفيوم بعد الجولة الرابعة وتعيين خالد اينو

9- إستقالة امير عزمي مجاهد من تدريب المنيا بعد الجولة الرابعة وتعيين شريف الخشاب

10- إستقالة هاني عرفه المدير الفني لنادي الإعلاميين بعد الجولة الرابعة وتعيبن علاء ابراهيم

11- إستقالة هيثم سمير من تدريب المدينة المنورة بعد الجولة الرابعة وتعيين شديد قناوي

12-استقالة محمد حسن من تدريب مستقبل وطن بعد الجولة الرابعة وتعيين سامر عبد الرحمن

13-استقالة صلاح ابو الفتوح من كهرباء الإسماعيلية بعد الجولة الرابعة وتعيين أشرف خضر

14-استقالة ايمن الجمل من كفر الشيخ بعد الجولة الخامسة وتعيين عبد الفتاح عبد الرازق

15-استقالة محمد صلاح من تدريب السكة الحديد بعد الجولة الخامسة وتعيين امير عزمي مجاهد

16-استقالة حودة الترك من هلال مطروح وتعيين عبد العظيم هنيدي

17-استقالة هيثم شعبان من بتروجت وتعيين سيد عيد

18- إستقالة محمد كابوريا من تدريب تليفونات بني سويف بعد الجولة السادسة وتعيين عماد عابدين

19- إستقالة شريف الخشاب من تدريب المنيا وتعيين محمد عبد المجيد بيبو

20-استقالة ابو العنين شحاتة من تدريب المجد السكندري بعد الجولة السابعة وتعيين امير قيصر مؤقتا ثم ابراهيم سعيد

21- إستقالة حسام عبد العال من تدريب دكرنس بعد الجولة السابعة وتعيين سعيد صبحي

22- إقالة رمضان السيد من تدريب الأوليمبي بعد الجولة السابعة وتعيين شريف الخشاب

23- إستقالة سيد عيد من تدريب الإنتاج الحربي وتعيين حسام عبد العال

24-استقالة حسن موسى من بايونيرز وتعيين حسن كفته

25-استقالة ياسر رضوان من تدريب النصر وتعيين طارق السيد

26- إقالة علاء ابراهيم من تدريب الإعلاميين وتعيين ضياء درويش مؤقتا

27- إقالة هشام زكريا من تدريب إيسترن كومباني وتعيين محمد صلاح

28- إقالة محمد عبد المجيد بيبو من المنيا وتعيين نبيل محمود

29- إقالة هيثم صالح من أسمنت أسيوط وتعيين جونزاليس

30- رحيل ضياء درويش وتعيين ابو العنين شحاته

31- رحيل حسن كفته من بايونيرز وتعيين عيد مرازيق

32_ إستقالة أشرف خضر من كهرباء الاسماعيلية وتعيين رضا عطيطو

33-رحيل كرم جابر من الحمام وتعيين هاني العقبي

34-رحيل عبد اللطيف الدوماني من نبروه وتعيين ياسرعبد الواحد

35- إستقالة حسام عبد العال من تدريب الإنتاج الحربي

36- إستقالة أشرف عرب من تدريب النصر للتعدين

الإنتاج الحربي النصر للتعدين الدرجة الثانية
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