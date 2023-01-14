تقرير تركي: بيشكتاش اتفق مع فينسنت أبو بكر لتعويض انتقال فيجورست إلى يونايتد

توصل بيشكتاش إلى اتفاق مع الكاميروني فينسنت أبو بكر مهاجم النصر السعودي بحسب صحيفة "فاناتيك" التركية.

ويسعى بشكتاش لاستعادة مهاجمه السابق من أجل تعويض انتقال الهولندي فاوت فيجورست لصفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقضى فيجورست النصف الأول من الموسم معارا من بيرنلي إلى صفوف بيشكتاش حيث تم فسخ الإعارة ليعود لناديه الإنجليزي ومنه إلى مانشستر يونايتد.

وبحسب الصحيفة التركية، فإن بشكتاش توصل إلى اتفاق مع فينسنت أبو بكر على توقيع عقدا لمدة موسمين ونصف مع خيار التمديد لموسم جديد.

وأوضحت التقارير أن المهاجم الكاميرون سيتقاضى راتبا سنويا يبلغ 2.5 مليون يورو مع النادي التركي.

وأشار التقرير إلى بشكتاش يجد في فينسنت الخيار الأمثل لتعويض فيجورست خاصة أنه يعرف أجواء النادي جيدا.

وينتظر بشكتاش مصير فينسنت مع النصر قبل حسم صفقة استعادة الهداف الكاميروني بشكل رسمي.

النصر يمتلك في قائمته تسعة لاعبين أجانب وتخلص من فينسنت أبوبكر بحسب التقارير من أجل قيد نجمه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتنص لوائح الدوري السعودي على تسجيل 8 لاعبين أجانب بقائمة كل فريق على أن يدخل 7 لاعبين فقط قائمة المباريات.

المهاجم الكاميروني انضم لنادي النصر في صيف 2021 وشارك في 39 مباراة وسجل 13 هدفا وصنع 6 آخرين.

وسبق لفينسنت اللعب في صفوف بشكتاش في مرتين سابقتين خلال موسم 2016-2017 وموسم 2020-2021 وحصل على لقب الدوري التركي.