ميدو: هناك أخطاء حدثت في الإسماعيلي لا تصدر من مبتدئ.. وهذه إيجابيات الهزيمة من المقاولون

قال أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي إنه لا يستطيع تغيير أي شيء بين ليلة وضحاها لتخطي الموقف الصعب الذي يمر به الدراويش.

وتحدث ميدو لقناة "المحور" قائلا: "لا نستطيع تغيير كل شيء بين يوم وليلة، لدينا 3 لاعبين شباب أفضل من كل اللاعبين الذين أخرجناهم من قبل للإسماعيلي".

وواصل "هناك لاعب ظهير أيسر عبد الوهاب سيكون الظهير الأساسي لمصر لـ15 سنة مقبلة".

وأكمل "نحن في توقيت صعب لا نستطيع "حرق" اللاعبين الشباب، هناك وقت معين يكون مناسبا للدفع بهم".

وأردف "نمر بضغوط كبيرة وأحيانا تحتاج للتوفيق وهو لم يكن حليفنا ضد المقاولون".

وأكمل ميدو تصريحاته "الإسماعيلي في حاجة لأربعة لاعبين جدد ومع كل احترامي لمن ساهم في تكوين ذلك الفريق لكنه ارتكب أخطاء كبيرة ولا يرتكبها شخص مبتدئ وأتحدث عن كل شيء من عقود للاعبين ونوعية وعقلية".

وتابع متسائلا "هل تعرفون أن هناك لاعبين في النادي يحصلون على 10 مليون جنيه سنويا؟ من كتب تلك العقود؟ ما يحدث حرام وكل اللاعبين الجدد حصلوا على 50% من عقودهم مع توقيع العقود".

وعن الهزيمة من المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف مساء أمس الجمعة في الجولة 13 من الدوري بملعب الإسماعيلية قال: "رغم الهزيمة حظينا بإيجابيات كثيرة مثل عودة بعض اللاعبين لنا".

وتابع "كنت أعرف أن المهمة صعبة مع قدومنا للإسماعيلي ولعبنا شوط أول جيد ضد المقاولون وكنا فريق كرة محترم خلاله، لكن مع التوتر والضغط فقدنا التركيز وارتكبنا الأخطاء وسنحاول تصحيحها".

وأتم ميدو "الفترة المقبلة 3 أو 4 لاعبين من شباب الإسماعيلي سيكون لهم أدوار رئيسية معنا".

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري بسبع نقاط.