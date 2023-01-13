بطولة العالم لليد – انتصار تاريخي أول لـ مصر على كرواتيا في بداية المشوار

نحو رحلة تحقيق إنجاز تاريخي جديد، بدأ الفراعنة مشوار بطولة العالم لليد بفوز تاريخي على كرواتيا.

فاز منتخب مصر لليد على كرواتيا بفارق 9 أهداف وبنتيجة 31-22 على صالة هوسكوفارنا جاردن في السويد، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة السابعة من بطولة العالم لكرة اليد 2023.

الفوز رفع رصيد مصر إلى نقطتين في صدارة المجموعة السابعة، بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي فازت على المغرب قبيل اللقاء.

ويعد الفوز هو الأول ليد مصر تاريخيا على حساب كرواتيا في كأس العالم، وبعد مباريات سابقة حسمها منتخب كرواتيا أعوام 1995، و2003، و2013، و2017.





















وصف المباراة

روبيرتو جارسيا باروندو بدأ المباراة بالأساسيين. كريم هنداوي في حراسة المرمى، ومحمد ممدوح هاشم على الدائرة في الموقف الهجومي، مع البدء بـ محمد سند، وعلي زين.

وكان علي زين بالفعل هو البادئ بالتسجيل في الدقيقة الأول للفراعنة.

بعد التعادل الكرواتي، عادت مصر للتقدم وبفارق ثلاثة أهداف في الدقيقة السادسة.

حافظ الفراعنة على فارق الثلاثة أهداف، حتى سجل عمر بكار هدفا في الدقيقة الـ14 ثم محمد سند من "فاست بريك" ليزداد الفارق إلى 5 أهداف.

يحيى الدرع حصل على إيقاف دقيقتين في الدقيقة الـ16.

وحافظ منتخب مصر على فارق الخمسة أهداف، مستندا إلى تصديات كريم هنداوي الرائعة، حتى انتهى الشوط الأول بتقدم مصر بفارق 4 أهداف وبنتيجة 16-12.

الشوط الثاني

كريم هنداوي بدأ الشوط الثاني بتألق وتصدى لكرة رائعة في الدقيقة الـ32 ليحافظ على فارق ثلاثة أهداف لمصر.

ومع مرور 10 دقائق من الشوط الثاني، كانت النتيجة تشير لتقدم مصر بفارق 6 أهداف وبنتيجة 21-15.

مصر حافظت على النسق الرائع ومع وصولنا للدقيقة الـ47 كانت النتيجة تشير لتقدم مصر بفارق 8 أهداف، وبنتيجة 26-18.

كريم هنداوي وصل قمة تألقه في الدقيقة الـ51 وسجل هدفا بنفسه في المرمى الخالي.

ثم قرر باروندو إراحته في الدقيقة الـ53 وقتما كانت النتيجة تشير لتقدم مصر بنتيجة 28-21 ودفع بـ عبد الرحمن حُميد.

حسن وليد قداح ومحسن رمضان سجلا آخر هدفين، لينتهي اللقاء بفوز مصر بفارق 9 أهداف، وبنتيجة 31-22.

وحصل علي زين على جائزة أفضل لاعب في المباراة من اللجنة المنظمة للبطولة.

وتلعب مصر في الجولة الثانية مع المغرب يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية، فيما تلعب كرواتيا مع الولايات المتحدة بنفس اليوم.

طريق التأهل

اختلف نظام بطولة العالم لكرة اليد بعد ارتفاع عدد المشاركين إلى 32 منتخبا.

يتم تقسيم المنتخبات الـ 32 على ثماني مجموعات بحيث تضم كل مجموعة أربعة فرق.

ويتأهل أول ثلاث منتخبات من الدور الأول إلى الدور الرئيسي والذي يقام بنظام المجموعات أيضا.

ويصعد المتأهلون الثلاثة من المجموعة للانضمام إلى الثلاثي المتأهل من المجموعة التالية، ويتأهل كل فريق إلى الدور الرئيسي بنقاطه من الفرق الصاعدة معه من المجموعة.

مثال: يتأهل ثلاثة منتخبات من المجموعة الأولى بنقاطهم من المواجهات المباشرة بينهم وينضم الثلاثي إلى الثلاثة فرق الصاعدة من المجموعة الثانية في مجموعة واحدة بالدور الرئيسي.

وبذلك يتكون الدور الرئيسي من أربع مجموعات تضم كل واحدة ست منتخبات.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي والذي يقام بالنظام الإقصائي الطبيعي بخروج المغلوب.

وتقام المنافسات من ربع النهائي وحتى النهائي بنظام خروج المغلوب.