خبر في الجول – 5 عروض في الزمالك من أجل ماجد هاني
الجمعة، 13 يناير 2023 - 22:37
كتب : إبراهيم رمضان
تلقى ماجد هاني لاعب خط وسط الزمالك الشاب خمسة عروض من أجل الانتقال على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الشتوية الجارية.
ماجد هاني
النادي : الزمالك
وحسبما علم FilGoal.com اليوم الجمعة فإن العروض المقدمة للاعب الشاب هي من سموحة والمقاولون العرب والإسماعيلي والمصري وحرس الحدود.
ومن المقرر أن يحسم الزمالك موقف اللاعب خلال الأيام المقبلة بعد معرفة قرار جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض.
اللاعب صاحب الـ19 عاما يعد من ناشئي الزمالك وشارك معه في مباراتين الموسم الماضي.
المباراة الأولى كانت في الدوري ضد إيسترن كومباني.
أما المباراة الثانية فكانت ضد بترو أتليتكو الأنجولي في دوري أبطال إفريقيا.
ولم يشارك اللاعب في أي مباراة خلال الموسم الجاري مع الزمالك حتى الآن.
نرشح لكم
"مهما يحدث سأقدم كل ما لدي".. فيجورست ينضم إلى مانشستر يونايتد مدرب فولفسبورج: لا نريد خسارة مرموش وإلا سننفق الأموال.. ولقد تطور ولكن في الجول يكشف طلبات سيراميكا كليوباترا من الزمالك لبيع إيبوكا أحمد سامي لـ في الجول: صفقة انتقال جون إيبوكا إلى الزمالك تمت بنسبة 95% خبر في الجول – خطوة منتظرة لحسم مفاوضات الزمالك وسيراميكا بشأن إيبوكا وكيل بورخا ساينز يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع الأهلي بشكتاش يحسمها لـ في الجول: لم ولن نفاوض الأهلي لبيع أو إعارة موليكا "لن أقول وداعا لكن إلى لقاء آخر".. أوباما يودع جماهير الزمالك