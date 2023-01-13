خبر في الجول – 5 عروض في الزمالك من أجل ماجد هاني

الجمعة، 13 يناير 2023 - 22:37

كتب : إبراهيم رمضان

ماجد هاني - الزمالك

تلقى ماجد هاني لاعب خط وسط الزمالك الشاب خمسة عروض من أجل الانتقال على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسبما علم FilGoal.com اليوم الجمعة فإن العروض المقدمة للاعب الشاب هي من سموحة والمقاولون العرب والإسماعيلي والمصري وحرس الحدود.

ومن المقرر أن يحسم الزمالك موقف اللاعب خلال الأيام المقبلة بعد معرفة قرار جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض.

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اللاعب صاحب الـ19 عاما يعد من ناشئي الزمالك وشارك معه في مباراتين الموسم الماضي.

المباراة الأولى كانت في الدوري ضد إيسترن كومباني.

أما المباراة الثانية فكانت ضد بترو أتليتكو الأنجولي في دوري أبطال إفريقيا.

ولم يشارك اللاعب في أي مباراة خلال الموسم الجاري مع الزمالك حتى الآن.

ماجد هاني الزمالك الدوري المصري
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