لأول مرة هذا الموسم.. المصري يعود للتدريب في بورسعيد
الجمعة، 13 يناير 2023 - 21:52
كتب : FilGoal
يعود فريق النادي المصري للتدريب في بورسعيد لأول مرة هذا الموسم.
وأعلنت صفحة النادي المصري الرسمية، عن عودة الفريق للتدريب على ملعب النادي الاجتماعي في مدينة بورسعيد مساء غد السبت.
وكان النادي المصري يخوض تدريباته في القاهرة منذ بداية الموسم تحت قيادة إيهاب جلال ثم حسام حسن، ويخوض مبارياته على ملعبي الجيش بالسويس، وبرج العرب.
ويستعد النادي المصري لمواجهة غزل المحلة يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري.
كان المصري قد تعادل مع الأهلي مساء أمس الخميس بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الـ13.
تعادل أتى بعد انتصارين متتاليين للفريق البورسعيدي على فريقي الداخلية، والاتحاد السكندري.
ويحتل المصري المركز الثامن برصيد 18 نقطة بعد 13 مباراة.
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