لويس إدوارد رجل مباراة المقاولون والإسماعيلي

الجمعة، 13 يناير 2023 - 21:49

كتب : FilGoal

لويس إدوارد - المقاولون أمام الزمالك

توج لويس إدوارد لاعب المقاولون العرب بجائزة رجل مباراة فريقه التي أقيمت اليوم الجمعة ضد الإسماعيلي.

لويس إدوارد

النادي : المقاولون العرب

المقاولون العرب

وفاز المقاولون العرب على مضيفه الإسماعيلي في ملعب الإسماعيلية بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري المصري.

وتعد هذه هي الجائزة الثانية للاعب الكولومبي خلال الموسم الجاري.

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فماذا قدم لاعب المقاولون في المباراة؟

شارك لـ89 دقيقة

لم يسجل أي هدف

لم يصنع أي هدف

لم يسدد أي كرة

بلغت دقة تمريراته 50%

لم يخلق أي فرصة

لمس الكرة 49 مرة

بلغت دقة تمريراته الطولية 17%

استخلص الكرة مرة وحيدة من أصل محاولتين

شتت الكرة 3 مرات

قام بتدخلين دفاعيين ناجحين

استعاد الكرة 7 مرات

فاز بـ5 التحامات من أصل 8

فاز بالتحام هوائي وحيد من أصل محاولة وحيدة

المقاولون العرب الدوري المصري الإسماعيلي لويس إدوارد
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