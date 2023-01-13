لويس إدوارد رجل مباراة المقاولون والإسماعيلي
الجمعة، 13 يناير 2023 - 21:49
كتب : FilGoal
توج لويس إدوارد لاعب المقاولون العرب بجائزة رجل مباراة فريقه التي أقيمت اليوم الجمعة ضد الإسماعيلي.
لويس إدوارد
النادي : المقاولون العرب
وفاز المقاولون العرب على مضيفه الإسماعيلي في ملعب الإسماعيلية بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري المصري.
وتعد هذه هي الجائزة الثانية للاعب الكولومبي خلال الموسم الجاري.
فماذا قدم لاعب المقاولون في المباراة؟
شارك لـ89 دقيقة
لم يسجل أي هدف
لم يصنع أي هدف
لم يسدد أي كرة
بلغت دقة تمريراته 50%
لم يخلق أي فرصة
لمس الكرة 49 مرة
بلغت دقة تمريراته الطولية 17%
استخلص الكرة مرة وحيدة من أصل محاولتين
شتت الكرة 3 مرات
قام بتدخلين دفاعيين ناجحين
استعاد الكرة 7 مرات
فاز بـ5 التحامات من أصل 8
فاز بالتحام هوائي وحيد من أصل محاولة وحيدة
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