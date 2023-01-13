كرة سلة - الأهلي يذيق الزمالك الخسارة الأولى في دوري السوبر

الجمعة، 13 يناير 2023 - 21:33

كتب : FilGoal

عمرو الجندي - الأهلي ضد الزمالك كرة سلة

انتصر الأهلي على الزمالك بنتيجة 92-64 ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري السوبر في كرة السلة.

وشهد الربع الأول تفوق الأهلي بنتيجة 27-15.

فيما استمر تقدم الأهلي في الربع الثاني بنتيجة 48-23.

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وفي الربع الثالث حافظ الأهلي على التقدم بنتيجة 67-45.

وكان الزمالك مع الأهلي والاتحاد السكندري هم الفرق التي لم تخسر في أول 4 جولات، وبذلك نال الزمالك هزيمته الأولى.

وتقام منافسات مرحلة المجموعات بمشاركة ثمانية فرق بنظام الذهاب والإياب لترتيب الفرق.

وعقب نهاية مرحلة المجموعات تقام مباريات ربع النهائي بنظام خروج المغلوب إذ يلعب صاحب المركز الأول ضد الثامن ثم يواجه الثاني صاحب المركز السابع بتلك الطريقة.

وكان الأهلي قد حقق لقب دوري السوبر في النسخة الماضية.

ومن المقرر أن يتم إيقاف مسابقة الدوري في منتصف فبراير استعدادا لخوض منتخب مصر المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وتقام منافسات المرحلة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير المقبل في الإسكندرية.

ويلعب منتخب مصر أمام منتخبات تونس والكاميرون وجنوب السودان على الترتيب.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد 16 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن جنوب السودان متصدر الترتيب.

ويتأهل أول وثاني المجموعة التي تضم ست منتخبات إلى منافسات كأس العالم بشكل مباشر بينما يلعب صاحب المركز الثالث ملحق.

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