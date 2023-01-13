تشكيل قمة الدوري الإيطالي - ثلاثي هجومي يقود حملة يوفنتوس على نابولي
الجمعة، 13 يناير 2023 - 21:24
كتب : FilGoal
أعلن ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس عن تشكيل فريقه لخوض قمة منافسات الأسبوع الثثامن عشر من الدوري الإيطالي.
ويلعب يوفي بثلاثي هجومي مكون من فيديريكو كييزا والمهاجم البولندي أركاديوش ميليك وأنخيل دي ماريا بطل كأس العالم مع الأرجنتين.
وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:
حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني
خط الدفاع: دانيلو - بريمير - أليكس ساندرو
خط الوسط: ويستون ماكيني - مانويل لوكاتيلي - أدريون رابيو - فيليب كوستيتش
خط الهجوم: فيديريكو كييزا - أركاديوش ميليك - أنخيل دي ماريا
فيما جاء تشكيل نابولي كالتالي:
حراسة المرمى: أليكس ميريت
خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - أمير رحماني - كيم مين جاي - ماريو روي
خط الوسط: فرانك زامبو أنجيسا - لوبوتكا - بيوتر زيلينسكي
خط الهجوم: ماتيو بوليتانو - فيكتور أوسيمين - خفيتشا كفاراتسخيليا
ويحتل نابولي صدارة الدوري برصيد 44 نقطة، فيما يحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 37 نقطة.