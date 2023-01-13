تشكيل قمة الدوري الإيطالي - ثلاثي هجومي يقود حملة يوفنتوس على نابولي

فضيحة في ملعب مارادونا.. نابولي يسحق يوفنتوس بخماسية ويحكم قبضته على الصدارة

مؤتمر أرتيتا: المنافسة على الدوري؟ نواجه التحدي أمامنا.. وأحب مواجهة الدربي

"مهما يحدث سأقدم كل ما لدي".. فيجورست ينضم إلى مانشستر يونايتد

انتهت في الدوري الإيطالي - نابولي (5) - (1) يوفنتوس.. كارثة

مؤتمر كلوب: أحلام صلاح لم تنته بعد.. وأجبت عن قصة الانتقال في 6 آلاف مرة

مدرب فولفسبورج: لا نريد خسارة مرموش وإلا سننفق الأموال.. ولقد تطور ولكن

ميسي أمام رونالدو - موعد مباراة سان جيرمان ضد الهلال والنصر.. القنوات الناقلة

هاتريك في 7 دقائق.. عودة هالير بعد تعافيه من السرطان