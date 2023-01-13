مباشر كأس العالم لليد – مصر (0)-(0) كرواتيا.. بداية المباراة

الجمعة، 13 يناير 2023 - 21:18

كتب : FilGoal

يحيى الدرع - يد مصر - الصورة من حساب مصر 2021

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر لليد أمام كرواتيا، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم لكرة اليد.

لمتابعة نتيجة المباراة لحظة بلحظة من هنا

_ _ _ _

أخبار متعلقة:
كرة يد - أون تايم تعلن إذاعة مباريات منتخب مصر في كأس العالم كرة يد – قائمة منتخب مصر النهائية لكأس العالم – شادي خليل بدلا من خيري كرة يد - الاتحاد الدولي يكشف القنوات الناقلة لبطولة العالم.. وموقف مصر كرة يد - جدول مباريات مصر في بطولة العالم.. افتتاح صعب ومواجهة متوقعة ضد حامل اللقب

بداية المباراة

كأس العالم لليد الأهلي الزمالك
نرشح لكم
مواعيد مباريات الجمعة 13 يناير 2023 - الدوري ومصر في مونديال اليد ويوفنتوس ضد نابولي مونديال اليد - لا مفاجآت بأول أربع مجموعات.. وأيسلندا تهزم البرتغال مونديال اليد - أسطورة البرتغال لـ في الجول عن زيادة الفرق والحصان الأسود ومنتخب مصر كرة يد - أون تايم تعلن إذاعة مباريات منتخب مصر في كأس العالم مونديال اليد - منتخب فرنسا يحسم افتتاح بطولة العالم أمام بولندا مونديال اليد - تاريخ البطولة وطريق التأهل حتى النهائي.. وفرصة تاريخية لـ الدنمارك كرة يد – قائمة منتخب مصر النهائية لكأس العالم – شادي خليل بدلا من خيري كرة يد - جدول مباريات مصر في بطولة العالم.. افتتاح صعب ومواجهة متوقعة ضد حامل اللقب
أخر الأخبار
تشكيل قمة الدوري الإيطالي - ثلاثي هجومي يقود حملة يوفنتوس على نابولي 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر كأس العالم لليد – مصر (0)-(0) كرواتيا.. بداية المباراة 12 دقيقة | كرة يد
أحمد سامي يكشف عبر في الجول حقيقة رحيله عن تدريب سيراميكا كليوباترا 19 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر كلوب: أحلام صلاح لم تنته بعد.. وأجبت عن قصة الانتقال في 6 آلاف مرة 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اعتراض متواصل وإغماء ومعاناة مستمرة.. المقاولون يهزم الإسماعيلي ويثبت ترتيبه في المركز الأخير 27 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب فولفسبورج: لا نريد خسارة مرموش وإلا سننفق الأموال.. ولقد تطور ولكن 36 دقيقة | المحترفون
العراق ضد قطر.. مواعيد نصف نهائي خليجي 25 والقنوات الناقلة ساعة | الوطن العربي
في الجول يكشف طلبات سيراميكا كليوباترا من الزمالك لبيع إيبوكا ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي 2 خبر في الجول – تفاصيل رد فيفا على شكوى الزمالك بعد عدم دفع كهربا للغرامة 3 مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 4 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك