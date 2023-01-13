مباشر كأس العالم لليد – مصر (0)-(0) كرواتيا.. بداية المباراة
الجمعة، 13 يناير 2023 - 21:18
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر لليد أمام كرواتيا، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم لكرة اليد.
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بداية المباراة
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