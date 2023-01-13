مباشر كأس العالم لليد – مصر (0)-(0) كرواتيا.. بداية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر لليد أمام كرواتيا، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم لكرة اليد.

لمتابعة نتيجة المباراة لحظة بلحظة من هنا

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بداية المباراة