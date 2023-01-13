انتهت بطولة العالم لليد – مصر (31)-(22) كرواتيا.. انتصار رائع للفراعنة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر لليد أمام كرواتيا، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة السابعة من بطولة العالم لكرة اليد.

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نهاااية المباراة بفوز مصر بنتيجة 31-22 على كرواتيا.

ق. 58 حسن وليد قداح يسجل صاروووخ لمصر. 30-21 لمصر.

ق. 51 هندااااوي يسجل في المرمى الخالي. 28-19 لمصر.

ق. 46 أحمد هشام السيد يسجل صارووووخ. 25-17 لمصر.

ق. 45 النتيجة الآن 24-17 لمصر.

ق. 41 بكااار يسجل بشكل رائع. 22-15 لمصر.

ق. 39 يحيى الدرع يسجل وهندااوي يتألق. 21-15 لمصر.

ق. 38 وقت مستقطع لكرواتيا.

ق. 36 يحيى الدرع رااائع يسجل. 19-14 لمصر.

ق. 35 علي زين يسجللل. 18-13 لمصر.

ق. 34 سند يهدر رمية جزائية. 17-13 لمصر.

ق. 32 هنداااوي يتألق ويتصدى. 16-13 لمصر.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول. 16-12 لمصر.

ق. 29 هنداوي يتألق ويتصدى وترتد برمية من علي زين في العارضة.

ق. 27 محسن رمضان يسجللل بشكل رائع. 16-11 لمصر.

ق. 26 ممدوح هاشم يسجللل مجددا. 15-11 لمصر.

ق. 25 ممدوح هاااشم يتالق ويسجل بعد تمريرة من أحمد هشام السيد. 14-9 لمصر.

ق. 24 محسن رمضان يسجللل. 13-8 لمصر.

ق. 23 هنداوي يتألق ويتصدى لفاست بريك.

ق. 22 دودو رااائع ويسجل هدفا. 12-7 لمصر.

ق. 20 كريم هنداوي يتألق ويتصدى. النتيجة الآن 11-6 لمصر.

ق. 18 أحمد هشام السيد يسجل لمصر. 11-5 لمصر.

ق. 16 إيقاف دقيقتين لـ يحيى الدرع.

ق. 14 فاست بريك وسند يسجللل التاسع.

ق. 14 عمر بكااار يسجل الثامن.

ق. 10 علي زين يتألق ويسجل مجددا. 7-4 لمصر.

ق. 10 علي زين يسجل السااادس لمصر. 6-3 لمصر.

ق. 7 عمر بكاار يسجل الخامس لمصر. 5-2 لمصر.

ق. 6 مهاب سعيد يسجل الرابع لمصر. 4-1 لمصر.

ق. 5 كريم هنداوي يتألق ويتصدى لرمية جزائية.

ق. 4 محمد ممدوح هاشم يجسل الثالث لمصر. 3-1 لمصر.

ق. 3 علي زين يسجل الثاني لمصر. 2-1 لمصر.

ق. 2 محمد سند يهدر رمية جزائية. 1-1

ق. 1 هدف أول لمصر عن طريق علي زين. 1-0 لمصر.

بداية المباراة