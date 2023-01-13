اعتراض متواصل وإغماء ومعاناة مستمرة.. المقاولون يهزم الإسماعيلي ويثبت ترتيبه في المركز الأخير

مباراة مثيرة في شوطها الثاني، شهدت أربعة أهداف واعتراضات مستمرة، ثم إغماء يعكس تواصل معاناة الإسماعيلي بعد خسارة جديدة أمام المقاولون.

فاز المقاولون العرب على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري.

سجل عمر فتحي، ومامادو نياس، وجون أوكلي أهداف المقاولون، فيما سجل محمد الشامي هدف الإسماعيلي الوحيد.

الفوز رفع رصيد المقاولون العرب إلى 21 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 7 نقاط في المركز الـ18 والأخير.

التشكيل

أحمد حسام "ميدو" بدأ المباراة بـ عمر الوحش ومحمد الشامي كأساسيين مع الفريق بعد تعثر انتقالهما إلى النادي المصري.

وتواجد صالح جمعة على دكة البدلاء مع البدء بـ محمد حسن في وسط الملعب.

من جهة أخرى، اختار شوقي غريب البدء بـ فادي فريد، وجون أوكلي كثنائي هجومي للمقاولون العرب.

▪ تشكيل الإسماعيلي – عودة عمر الوحش ومحمد حسن.. واستبعاد باسم مرسي ▪ تشكيل المقاولون – فادي فريد وأوكلي يقودان الهجوم ضد الإسماعيلي pic.twitter.com/gGQurIExlJ — FilGoal (@FilGoal) January 13, 2023

وصف المباراة

الإسماعيلي بدأ المباراة بقوة لإدراك التقدم. البداية كانت في الدقيقة الثالثة من كرة عائدة إلى مرمى المقاولون العرب، أعادها أحمد علاء برأسه إلى المرمى الخالي بسبب تقدم محمود أبو السعود والكرة تمر بجانب القائم بقليل.

ضغط الإسماعيلي تواصل في الدقيقة السابعة وتصويبة من ياو أنور تصطدم بدفاع المقاولون، ولاعبو الإسماعيلي طالبوا بركلة جزاء دون استجابة من محمد الحنفي حكم المباراة.

مطالبات بركلة جزاء

فراس شواط انطلق في الدقيقة التاسعة وسقط داخل منطقة الجزاء وطالبوا بركلة جزاء جديدة، لكن الحنفي لم يحتسب شيء ولم يقل حكام الفيديو أي شيء أيضا.

وبعد فترة هدوء، عادت خطورة الإسماعيلي في الدقيقة الـ29 بعد فرصة بثلاثة أرواح. دربكة داخل منطقة الجزاء ثم سدد عماد حمدي لكن عمر فايد ينقذها من على الخط وبعدها يرتمي محمود أبو السعود بجسده أمام ياو أنور لمنعه من التسجيل وسط مطالبات كذلك بركلة جزاء.

باقي أحداث الشوط كانت هادئة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

الإسماعيلي بدأ الشوط الثاني بالتبديل الأول. شارك أحمد مدبولي بدلا من ياو أنور.

ورد شوقي غريب في الدقيقة الـ46 بدخول أحمد عاطف بدلا من عبد الرحمن خالد "جبنة".

أهداف متتالية

بدأت أهداف المباراة في الدقيقة الـ49. تمريرة من جون أوكلي إلى عمر فتحي الذي يسدد من حدود منطقة الجزاء مسجلا الأول للمقاولون.

رد الإسماعيلي سريعا، وكاد يسجل التعادل في الدقيقة الـ51 بعد عرضية من أحمد مدبولي لمسها محمد دسوقي وارتدت الكرة من القائم الأيمن.

وجاء التعادل سريعا بالفعل في الدقيقة الـ53. مخالفة نفذها مدبولي وقابلها محمد الشامي بلمسة في المرمى.

تبديل يقلب المباراة

هنا تدخل شوقي غريب وأجرى تبديل جديد في الدقيقة الـ58. شارك مامادو نياس بدلا من فادي فريد.

ومن أول لمسة، أرسل جون أوتشيا عرضية في الدقيقة الـ60، قابلها مامادو نياس برأسية في المرمى مسجلا الثاني.

هنا تدخل ميدو وأجرى تبديلا جديدا بدخول صالح جمعة بدلا من محمد حسن في الدقيقة الـ63.

وكانت ثالث تبديلات الإسماعيلي في الدقيقة الـ67 بدخول حمدي النقاز بدلا من عصام صبحي.

وكاد المقاولون يسجل الثالث في الدقيقة الـ67. طولية إلى أحمد عاطف الذي راوغ محمد كوكي ثم سدد جون أوكلي في المرمى لكن أنقذها محمد دسوقي إلى ركلة ركنية.

الإسماعيلي حاول العودة مجددا، وفي الدقيقة الـ74 سدد فراس شواط كرة من داخل منطقة الجزاء، تصطدم بـ فاروقا نور الدين ومطالبات جديدة بركلة جزاء رفضها محمد الحنفي.

آخر تبديلات ميدو كانت في الدقيقة الـ79 بدخول محمود الشبراوي بدلا من عماد حمدي.

الهدف الثالث جاء في الدقيقة الـ80 ليقتل المباراة. بينية من مامانو نياس إلى جون أوكلي الذي انفرد بالمرمى وسجل الثالث.

تبديلات متأخرة

شوقي غريب أجرى تبديلات متأخرة بدخول أمير عابد في الدقيقة الـ82 بدلا من عمر فتحي.

ثم شارك أحمد عيد بدلا من لويس إدوارد في الدقيقة الـ90.

حكم المباراة احتسب 7 دقائق وقت محتسب بدل من ضائع، فيها تعرض أحد مشجعي الإسماعيلي للإغماء، لتصل سيارة الإسعاف وتقله إلى خارج الملعب.

وهنا انتهت المباراة بفوز المقاولون العرب على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد المقاولون العرب إلى 21 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 7 نقاط في المركز الـ18 والأخير.