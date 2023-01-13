مدرب فولفسبورج: لا نريد خسارة مرموش وإلا سننفق الأموال.. ولقد تطور ولكن

الجمعة، 13 يناير 2023 - 20:54

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فولفسبورج

تحدث نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق فولفسبورج الألماني عن مستقبل الجناح المصري عمر مرموش الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل.

وقال كوفاتش في تصريحات نقلها موقع Bulinews الألماني: "أرغب في بقاء مرموش. إنه شخص جيد ولاعب جيد أيضا".

وأضاف "عمر تطور بشكل جيد، ولكني لا زلت أؤمن بوجود هامش للتحسن، خصوصا على الناحية الدفاعية".

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وأوضح "نعرف كيف تسير الأمور. الكل يريد اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في الصيف".

واختتم كوفاتش "لا زلنا لا نريد خسارته، وإلا سنضطر لإنفاق الأموال على بديله".

ولعب مرموش كل المباريات الـ 15 في الدوري الألماني تحت قيادة كوفاتش، بواقع 8 مباريات بصفة أساسية، وسجل هدفين.

وفشل يورج شمادتكه المدير الرياضي للنادي في التوصل لاتفاق من أجل تجديد عقد مرموش البالغ من العمر 23 عاما، حيث يسعى الجناح لرفع راتبه وفقا للتقارير الألمانية.

عمر مرموش فولفسبورج الدوري الألماني نيكو كوفاتش
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